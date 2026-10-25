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Mimarlığa Soyunan Batuhan Karacakaya'nın Yeniden Tasarladığı Mutfak Dillere Fena Düştü!

Mimarlığa Soyunan Batuhan Karacakaya'nın Yeniden Tasarladığı Mutfak Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
25.10.2026 - 22:30
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Bir zamanlar Aşk-ı Memnu'nun küçük Bülent'i olarak tanıdığımız, ardından Survivor parkurlarında izlemeye alıştığımız Batuhan Karacakaya, bu kez bambaşka bir yeteneğiyle gündemde! Oyunculuğa ara verip eğitimini aldığı mimarlık mesleğine yönelen Karacakaya, babasıyla birlikte çalıştığı aile şirketinde yeni projelere imza atıyor. 

Son olarak mimarlığını üstlendiği bir evin eski ve yeni görüntülerini paylaşan ünlü isim, mutfağın geçirdiği değişimi gözler önüne serdi. Ancak mermer detayları, gösterişli aydınlatmaları ve baştan aşağı yenilenen tasarımıyla dikkat çeken mutfak, sosyal medya kullanıcılarının da diline fena düştü. Bakalım siz bu değişimi nasıl bulacaksınız?

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Batuhan Karacakaya'yı ilk kez Aşk-ı Memnu'nun küçük Bülent'i olarak tanımıştık, hatırlarsınız!

Batuhan Karacakaya'yı ilk kez Aşk-ı Memnu'nun küçük Bülent'i olarak tanımıştık, hatırlarsınız!

Bihter, Behlül, Nihal derken Ziyagil ailesinin en küçük üyesi olarak hafızalarımıza kazınan Karacakaya, çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde Umutsuz Ev Kadınları ve Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda da karşımıza çıktı. Ancak kendisini son yıllarda en çok izlediğimiz yer şüphesiz Survivor parkurları oldu. 

İlk kez 2021 yılında yarışmaya katılan Karacakaya, 2022, 2024 ve 2025 sezonlarında da adaya dönerek hırsıyla, performansıyla ve zaman zaman yaşadığı tartışmalarla gündemden düşmedi. Hatta 2025 sezonunda finale kadar yükselerek yarışmayı ikinci sırada tamamladı. 

Bir zamanların küçük Bülent'i, yıllar içinde Survivor'ın en iddialı yarışmacılarından birine dönüştü. Fakat Batuhan'ın oyunculuk ve yarışmacılık dışında bir mesleği daha olduğunu bilmeyenler için asıl sürpriz şimdi geliyor!

Meğer Batuhan Karacakaya, ekranlardan uzak kaldığı dönemlerde boş durmuyormuş!

Meğer Batuhan Karacakaya, ekranlardan uzak kaldığı dönemlerde boş durmuyormuş!

2020 yılında İngilizce Mimarlık bölümünden mezun olan Karacakaya, oyunculuğa ara vererek eğitimini aldığı mesleğe yöneldi. Üstelik bu işe hiç de yabancı değil; babası Birol Karacakaya'nın sahibi olduğu Karacakaya Mimarlık bünyesinde çalışıyor. 

Bir dönem Survivor'da parkurdan parkura koşarken izlediğimiz Batuhan, şimdilerde evlerin tasarımı ve dönüşümüyle ilgileniyor. Son olarak mimarlığını üstlendiği bir evin yenilenme sürecini paylaşan Karacakaya, özellikle mutfağın eski ve yeni görüntülerini yan yana getirerek ortaya çıkan değişimi gösterdi. 

Eski halinde beyaz dolapların, ahşap görünümlü yüzeylerin ve sade bir ada tezgahının bulunduğu mutfak; yenilenen halinde koyu renk mermer detayları, parlak yüzeyler, yuvarlatılmış hatlara sahip büyük bir ada ve dikkat çekici aydınlatmalarla bambaşka bir görünüme kavuştu. Ancak Batuhan'ın ortaya koyduğu bu gösterişli tasarım, sosyal medyada herkesin aynı fikirde olduğu bir sonuç yaratmadı!

Sosyal medyada paylaşılan mutfağın eski ve yeni görüntüleri, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Özellikle mutfağın ortasındaki büyük ada, tavandan sarkan silindirik davlumbaz ve yoğun şekilde kullanılan mermer görünümlü yüzeyler, tasarımın en çok öne çıkan detayları oldu. 

Oldukça sade görünen mutfağın baştan aşağı değiştirilmesi, beraberinde tasarım tercihleri üzerine yorumları da getirdi. Kimileri böylesine gösterişli bir mutfağı tercih edebilecekken kimileri için eski halinin sadeliği daha cazip olabilir. 

Batuhan Karacakaya bu kez ne oyunculuğuyla ne de Survivor performansıyla, doğrudan mesleğiyle sosyal medyanın gündemine yerleşti. Peki sizce bu mutfağın eski hali mi daha güzeldi, yoksa Batuhan Karacakaya'nın imzasını taşıyan yeni tasarımı mı...?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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