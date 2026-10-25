Mimarlığa Soyunan Batuhan Karacakaya'nın Yeniden Tasarladığı Mutfak Dillere Fena Düştü!
Bir zamanlar Aşk-ı Memnu'nun küçük Bülent'i olarak tanıdığımız, ardından Survivor parkurlarında izlemeye alıştığımız Batuhan Karacakaya, bu kez bambaşka bir yeteneğiyle gündemde! Oyunculuğa ara verip eğitimini aldığı mimarlık mesleğine yönelen Karacakaya, babasıyla birlikte çalıştığı aile şirketinde yeni projelere imza atıyor.
Son olarak mimarlığını üstlendiği bir evin eski ve yeni görüntülerini paylaşan ünlü isim, mutfağın geçirdiği değişimi gözler önüne serdi. Ancak mermer detayları, gösterişli aydınlatmaları ve baştan aşağı yenilenen tasarımıyla dikkat çeken mutfak, sosyal medya kullanıcılarının da diline fena düştü. Bakalım siz bu değişimi nasıl bulacaksınız?
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Batuhan Karacakaya'yı ilk kez Aşk-ı Memnu'nun küçük Bülent'i olarak tanımıştık, hatırlarsınız!
Meğer Batuhan Karacakaya, ekranlardan uzak kaldığı dönemlerde boş durmuyormuş!
Sosyal medyada paylaşılan mutfağın eski ve yeni görüntüleri, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
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