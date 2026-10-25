Mimarlığa Soyunan Batuhan Karacakaya'nın Yeniden Tasarladığı Mutfak Dillere Fena Düştü!

Bihter, Behlül, Nihal derken Ziyagil ailesinin en küçük üyesi olarak hafızalarımıza kazınan Karacakaya, çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde Umutsuz Ev Kadınları ve Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda da karşımıza çıktı. Ancak kendisini son yıllarda en çok izlediğimiz yer şüphesiz Survivor parkurları oldu.

İlk kez 2021 yılında yarışmaya katılan Karacakaya, 2022, 2024 ve 2025 sezonlarında da adaya dönerek hırsıyla, performansıyla ve zaman zaman yaşadığı tartışmalarla gündemden düşmedi. Hatta 2025 sezonunda finale kadar yükselerek yarışmayı ikinci sırada tamamladı.

Bir zamanların küçük Bülent'i, yıllar içinde Survivor'ın en iddialı yarışmacılarından birine dönüştü. Fakat Batuhan'ın oyunculuk ve yarışmacılık dışında bir mesleği daha olduğunu bilmeyenler için asıl sürpriz şimdi geliyor!