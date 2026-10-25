Arkadaşıyla Akıma Katılan Şebnem Dönmez'in Yarınlar Yokmuş Gibi Dans Ettiği Anlar Dikkat Çekti!

Bir süredir ekranlarda görmeye alıştığımız Şebnem Dönmez, bu kez oyunculuğuyla değil sosyal medyadaki enerjisiyle karşımızda! Arkadaşıyla birlikte popüler bir akıma katılan ünlü oyuncu, kameranın karşısına geçip kendini müziğin ritmine bıraktı.

Saçlarını savurduğu, yerinde duramadığı ve dans ederken eğlendiği anlar kısa sürede dikkat çekti. Sosyal medyada yüz binlerce kez görüntülenen video, yorumları da beraberinde getirdi.

Buyurun, Dönmez'in yarınlar yokmuş gibi dans ettiği o anlara gelin birlikte bakalım!