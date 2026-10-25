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Arkadaşıyla Akıma Katılan Şebnem Dönmez'in Yarınlar Yokmuş Gibi Dans Ettiği Anlar Dikkat Çekti!

Arkadaşıyla Akıma Katılan Şebnem Dönmez'in Yarınlar Yokmuş Gibi Dans Ettiği Anlar Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
25.10.2026 - 20:51
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Bir süredir ekranlarda görmeye alıştığımız Şebnem Dönmez, bu kez oyunculuğuyla değil sosyal medyadaki enerjisiyle karşımızda! Arkadaşıyla birlikte popüler bir akıma katılan ünlü oyuncu, kameranın karşısına geçip kendini müziğin ritmine bıraktı. 

Saçlarını savurduğu, yerinde duramadığı ve dans ederken eğlendiği anlar kısa sürede dikkat çekti. Sosyal medyada yüz binlerce kez görüntülenen video, yorumları da beraberinde getirdi. 

Buyurun, Dönmez'in yarınlar yokmuş gibi dans ettiği o anlara gelin birlikte bakalım!

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Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Şebnem Dönmez'i yıllardır birbirinden farklı karakterlerle izliyoruz.

Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Şebnem Dönmez'i yıllardır birbirinden farklı karakterlerle izliyoruz.

Kimi zaman canlandırdığı sert ve mesafeli karakterlerle, kimi zaman da kendine has tarzıyla dikkat çeken oyuncu, kamera karşısındaki performansları kadar günlük hayatından paylaştığı anlarla da gündeme gelebiliyor. 

Özellikle son yıllarda sosyal medyada ünlü isimlerin katıldığı akımların sayısı iyice artmışken Dönmez de bu eğlencenin dışında kalmamış olacak ki yakın bir arkadaşıyla kameranın karşısına geçti. 

Ancak bu kez alıştığımız oyunculuk performansından eser yoktu. Şebnem Dönmez'in dans ederken kendini müziğe kaptırdığı anlar, sosyal medyanın dikkatini çekmeyi başardı!

Arkadaşıyla birlikte popüler bir sosyal medya akımına katılan Şebnem Dönmez, dans ederken adeta bütün enerjisini ortaya koydu.

Saçlarını bir o yana bir bu yana savurduğu, mimikleriyle de dansına eşlik ettiği görüntülerde oyuncunun eğlenceli halleri öne çıktı. 

Arkadaşının da kendisine eşlik ettiği video, sosyal medyada paylaşılmasının ardından yüz binlerce görüntülenmeye ulaştı ve çok sayıda yorum aldı. Bizim de dikkatimizi en çok Dönmez'in dans ederken hiçbir şeyi umursamadan eğleniyor gibi görünmesi çekti! 

Ünlü oyuncu bu kez bir dizi sahnesiyle değil, yarınlar yokmuş gibi dans ettiği anlarla gündemimizde. Peki siz Şebnem Dönmez'in bu enerjisine ne diyorsunuz?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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