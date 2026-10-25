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Çok Güzel Hareketler'in Unutulmaz İkilisi Büşra Pekin ve Ersin Korkut'un 16 Yıllık Değişimi Gündem Oldu!

Çok Güzel Hareketler'in Unutulmaz İkilisi Büşra Pekin ve Ersin Korkut'un 16 Yıllık Değişimi Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
25.10.2026 - 19:14
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Bir döneme damgasını vuran Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın unutulmaz isimlerinden Büşra Pekin ve Ersin Korkut, yıllar sonra yeniden aynı karede buluştu! BKM Mutfak'ta birlikte sahneye çıktıkları dönemden bu yana dostluklarını sürdüren ikilinin eski ve yeni fotoğrafları yan yana gelince nostalji dolu görüntüler ortaya çıktı. 

Özellikle Büşra Pekin'in yıllar içindeki değişimi dikkat çekerken Ersin Korkut'un da eski günleri hatırlatan görüntüsü gözlerden kaçmadı. Tam 16 yıl arayla çekilen iki kare, Çok Güzel Hareketler Bunlar günlerini yeniden akıllara getirdi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Bir dönemin televizyon ekranlarına damga vuran eğlence programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ı hatırlamayanımız yoktur herhalde!

Bir dönemin televizyon ekranlarına damga vuran eğlence programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ı hatırlamayanımız yoktur herhalde!

BKM Mutfak'ın ilk kuşağında yer alan ve birbirinden eğlenceli skeçlerle hafızalarımıza kazınan isimlerden Büşra Pekin ve Ersin Korkut da o dönemin en sevilen oyuncuları arasındaydı. 

Yıllar içinde ikisi de kariyerlerine farklı projelerle devam etse de Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan kalan dostlukları baki kaldı. Özellikle Büşra Pekin, rol aldığı sinema filmleri ve geçirdiği fiziksel değişimle sık sık gündeme gelirken Ersin Korkut da kendine has tavırları ve unutulmaz karakterleriyle hafızalardaki yerini korudu. 

Şimdiyse ikilinin yıllar öncesine uzanan dostluğunu gözler önüne seren iki fotoğraf, hepimizi eski günlere götürdü!

Büşra Pekin ve Ersin Korkut'un tam 16 yıl arayla çekilen fotoğrafları yan yana gelince değişimleri de gözler önüne serildi.

Büşra Pekin ve Ersin Korkut'un tam 16 yıl arayla çekilen fotoğrafları yan yana gelince değişimleri de gözler önüne serildi.

İlk karede Çok Güzel Hareketler Bunlar dönemindeki halleriyle gördüğümüz ikili, yeni fotoğraflarında ise bambaşka bir görünüme sahip. Özellikle yıllar içinde verdiği kilolar ve değişen tarzıyla dikkat çeken Büşra Pekin'in sarı saçları, gözlükleri ve yeni stili eski görüntüsünden oldukça farklı. 

Ersin Korkut'un da yıllara yayılan değişimi iki fotoğraf arasındaki farkı daha belirgin hale getiriyor. Bir zamanlar skeçlerde yan yana izlediğimiz ikiliyi yıllar sonra yeniden bir arada görmek de işin en güzel tarafı. 

Peki sizce Büşra Pekin ve Ersin Korkut'un 16 yıllık değişimi nasıl?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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