Çok Güzel Hareketler'in Unutulmaz İkilisi Büşra Pekin ve Ersin Korkut'un 16 Yıllık Değişimi Gündem Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bir döneme damgasını vuran Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın unutulmaz isimlerinden Büşra Pekin ve Ersin Korkut, yıllar sonra yeniden aynı karede buluştu! BKM Mutfak'ta birlikte sahneye çıktıkları dönemden bu yana dostluklarını sürdüren ikilinin eski ve yeni fotoğrafları yan yana gelince nostalji dolu görüntüler ortaya çıktı.
Özellikle Büşra Pekin'in yıllar içindeki değişimi dikkat çekerken Ersin Korkut'un da eski günleri hatırlatan görüntüsü gözlerden kaçmadı. Tam 16 yıl arayla çekilen iki kare, Çok Güzel Hareketler Bunlar günlerini yeniden akıllara getirdi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Bir dönemin televizyon ekranlarına damga vuran eğlence programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ı hatırlamayanımız yoktur herhalde!
Büşra Pekin ve Ersin Korkut'un tam 16 yıl arayla çekilen fotoğrafları yan yana gelince değişimleri de gözler önüne serildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın