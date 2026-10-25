Çok Güzel Hareketler'in Unutulmaz İkilisi Büşra Pekin ve Ersin Korkut'un 16 Yıllık Değişimi Gündem Oldu!

Bir döneme damgasını vuran Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın unutulmaz isimlerinden Büşra Pekin ve Ersin Korkut, yıllar sonra yeniden aynı karede buluştu! BKM Mutfak'ta birlikte sahneye çıktıkları dönemden bu yana dostluklarını sürdüren ikilinin eski ve yeni fotoğrafları yan yana gelince nostalji dolu görüntüler ortaya çıktı.

Özellikle Büşra Pekin'in yıllar içindeki değişimi dikkat çekerken Ersin Korkut'un da eski günleri hatırlatan görüntüsü gözlerden kaçmadı. Tam 16 yıl arayla çekilen iki kare, Çok Güzel Hareketler Bunlar günlerini yeniden akıllara getirdi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.