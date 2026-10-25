Demet Akalın'dan Okan Kurt'la Özel Hayatına Dair Çok Konuşulacak İtiraf!
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Dobra açıklamaları ve sosyal medyada yaptığı yorumlarla gündemden düşmeyen Demet Akalın, bu kez Okan Kurt'la özel hayatına dair yaptığı itirafla karşımızda! Yıllardır bir dargın bir barışık devam eden ilişkileriyle magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden olan ikili, bu kez evliliklerine dair pek de bilinmeyen bir detayla gündeme geldi.
Sosyal medya fenomeni Simla Can Polat'ın eşlerin uyku düzeniyle ilgili paylaşımına kayıtsız kalamayan Akalın, kendi evliliğinden örnek vererek dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Üstelik ünlü şarkıcının söz konusu alışkanlığı yıllardır sürdürdüğü ortaya çıktı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Türk pop müziğinin en dobra isimlerinden Demet Akalın, şarkıları kadar sosyal medyada yaptığı yorumlarla da gündemimizden eksik olmuyor.
Sosyal medya fenomeni Simla Can Polat'ın evli çiftlerin aynı yatakta mı yoksa ayrı yataklarda mı uyuması gerektiğine dair yaptığı paylaşım, Demet Akalın'ın dikkatinden kaçmadı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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