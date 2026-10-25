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Demet Akalın'dan Okan Kurt'la Özel Hayatına Dair Çok Konuşulacak İtiraf!

Demet Akalın'dan Okan Kurt'la Özel Hayatına Dair Çok Konuşulacak İtiraf!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
25.10.2026 - 18:28
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Dobra açıklamaları ve sosyal medyada yaptığı yorumlarla gündemden düşmeyen Demet Akalın, bu kez Okan Kurt'la özel hayatına dair yaptığı itirafla karşımızda! Yıllardır bir dargın bir barışık devam eden ilişkileriyle magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden olan ikili, bu kez evliliklerine dair pek de bilinmeyen bir detayla gündeme geldi. 

Sosyal medya fenomeni Simla Can Polat'ın eşlerin uyku düzeniyle ilgili paylaşımına kayıtsız kalamayan Akalın, kendi evliliğinden örnek vererek dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Üstelik ünlü şarkıcının söz konusu alışkanlığı yıllardır sürdürdüğü ortaya çıktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk pop müziğinin en dobra isimlerinden Demet Akalın, şarkıları kadar sosyal medyada yaptığı yorumlarla da gündemimizden eksik olmuyor.

Türk pop müziğinin en dobra isimlerinden Demet Akalın, şarkıları kadar sosyal medyada yaptığı yorumlarla da gündemimizden eksik olmuyor.

Aklından geçeni söylemekten pek çekinmeyen ünlü şarkıcının özellikle ilişkiler ve evlilik üzerine yaptığı açıklamalar ayrı bir merak konusu. Bildiğiniz gibi Akalın, 2012 yılında nikah masasına oturduğu Okan Kurt ile yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri. 

2018 yılında boşanan ancak sonrasında yeniden bir araya gelen ikili, Hira adındaki kızlarıyla aile hayatlarını sürdürmeye devam ediyor. Zaman zaman aralarında yaşananlarla, zaman zaman da birbirlerine yaptıkları göndermelerle gündeme gelen çiftin özel hayatı hala yakından takip ediliyor. 

Şimdiyse Demet Akalın'ın yaptığı küçücük bir yorum, Okan Kurt'la ev hayatlarına dair yıllardır bilmediğimiz bir detayı ortaya çıkardı!

Sosyal medya fenomeni Simla Can Polat'ın evli çiftlerin aynı yatakta mı yoksa ayrı yataklarda mı uyuması gerektiğine dair yaptığı paylaşım, Demet Akalın'ın dikkatinden kaçmadı.

Eşlerin ayrı uyuması üzerine başlayan sohbete dahil olan ünlü şarkıcı, 'Pandemiden beri ayrı, evet uyku önemli' diyerek Okan Kurt'la uyku düzenlerine dair şaşırtan bir itirafta bulundu. 

Anlayacağınız, Akalın'ın sözlerine bakılırsa çift, pandemi döneminden bu yana ayrı uyumayı tercih ediyor! Üstelik şarkıcının bu alışkanlığın arkasındaki neden olarak uykunun önemini vurgulaması da dikkat çekti. Yıllardır birlikte olan çiftin ev hayatına dair bu detayı ilk kez öğrenmiş olduk. 

Peki sizce evlilikte eşlerin aynı yatakta uyuması mı, yoksa herkesin kendi uyku düzenine göre hareket etmesi mi daha mantıklı?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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