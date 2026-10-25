Demet Akalın'dan Okan Kurt'la Özel Hayatına Dair Çok Konuşulacak İtiraf!

Dobra açıklamaları ve sosyal medyada yaptığı yorumlarla gündemden düşmeyen Demet Akalın, bu kez Okan Kurt'la özel hayatına dair yaptığı itirafla karşımızda! Yıllardır bir dargın bir barışık devam eden ilişkileriyle magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden olan ikili, bu kez evliliklerine dair pek de bilinmeyen bir detayla gündeme geldi.

Sosyal medya fenomeni Simla Can Polat'ın eşlerin uyku düzeniyle ilgili paylaşımına kayıtsız kalamayan Akalın, kendi evliliğinden örnek vererek dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Üstelik ünlü şarkıcının söz konusu alışkanlığı yıllardır sürdürdüğü ortaya çıktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.