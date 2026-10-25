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Tuzlu Kahve Bu Kez Kızılcık Şerbeti'ne Göz Kırptı: Eski Aşıklar Yeniden Bir Arada!

Tuzlu Kahve Bu Kez Kızılcık Şerbeti'ne Göz Kırptı: Eski Aşıklar Yeniden Bir Arada!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
25.10.2026 - 17:30
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Star TV'nin yeni sezona damga vuran yapımlarından Tuzlu Kahve, yıldızlar geçidini aratmayan kadrosu ve izleyiciyi geçmişe götüren sürprizleriyle gündemden düşmüyor! Eda Ece'den Buğra Gülsoy'a, Nebahat Çehre'den Şevval Sam'a birbirinden ünlü isimleri buluşturan dizi, özellikle eski yapımlara yaptığı nostaljik göndermelerle dikkat çekiyor. 

Daha önce Kavak Yelleri oyuncularını yıllar sonra yeniden bir araya getiren yapım, şimdi de başka bir unutulmaz televizyon aşkını hatırlatmaya hazırlanıyor. Bu kez sürprizin adresi, bir dönem ilişkileriyle ortalığı birbirine katan Kızılcık Şerbeti karakterleri! 

Tuzlu Kahve'nin yeni tanıtımında ortaya çıkan buluşma, dizinin takipçilerini şimdiden heyecanlandıracak cinsten. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak karşımıza çıkan Tuzlu Kahve, daha ilk bölümünden izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı!

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak karşımıza çıkan Tuzlu Kahve, daha ilk bölümünden izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı!

Star TV ekranlarında yayınlanan, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Enis Arıkan ve daha nice ünlü ismi aynı kadroda buluşturan dizi, adeta yıldızlar geçidini andırıyor. 

Birbirinden farklı ailelerin yollarının kesiştiği, bol kahkahalı ve bol entrikalı hikayesiyle ekranlara gelen yapım, ilk bölümüyle üç reyting kategorisinde de zirveye yerleşmişti. Tabii Tuzlu Kahve'yi konuşmamızın tek nedeni güçlü oyuncu kadrosu ya da hikayesi değil. 

Dizi, izleyicinin hafızasına kazınan eski yapımlara yaptığı göndermeler ve yıllar sonra gerçekleşen sürpriz buluşmalarla da kendisinden söz ettirmeyi başarıyor.

Hatırlarsanız Tuzlu Kahve, geçtiğimiz haftalarda Kavak Yelleri hayranlarını epey heyecanlandıran bir sürprize imza atmıştı.

Hatırlarsanız Tuzlu Kahve, geçtiğimiz haftalarda Kavak Yelleri hayranlarını epey heyecanlandıran bir sürprize imza atmıştı.

Dizinin kadrosunda yer alan Ceren Moray ve Sarp Apak, yıllar önce birlikte rol aldıkları Kavak Yelleri'nin unutulmaz isimleri Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç ile yeniden kamera karşısına geçmişti. Eski dostları aynı sahnede görmek, haliyle diziyi yıllar önce takip edenlerin de yüzünü güldürmüştü. Üstelik yapımın nostalji sürprizleri bununla da sınırlı kalmadı. Ondan hemen önce de Doktorlar'ın Ela'sı ve Levent'ini bir araya getirmişlerdi. 

Farklı dönemlere ve televizyon dünyasının hafızalara kazınan anlarına yaptığı göndermelerle dikkat çeken Tuzlu Kahve, belli ki geçmişin sevilen hikayelerini yeniden hatırlatmayı oldukça seviyor. 

Şimdiyse sıra, bir dönem yasak aşklarıyla televizyon ekranlarını birbirine katan başka bir ikiliye geldi!

Ve gelelim asıl sürprize!

Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal, yani Apo karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, yıllar sonra dizideki büyük aşkı Alev'i canlandıran Müjde Uzman ile yeniden bir araya geliyor! 

Hatırlarsanız Apo ve Alev'in ilişkisi, Kızılcık Şerbeti'nin en çok konuşulan hikayelerinden biriydi. İkilinin yasak aşkı izleyiciyi ikiye bölmüş, yaşananlar haftalarca gündemden düşmemişti. Settar Tanrıöğen'in yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmasıyla da bu ikiliyi yeniden birlikte izleme fırsatımız olmamıştı. 

Aradan yaklaşık üç yıl geçti ve beklenmedik buluşmanın adresi bu kez Tuzlu Kahve oldu! Dizinin yeni tanıtımında Settar Tanrıöğen ile Müjde Uzman'ı yan yana gördük. Üstelik bu sürpriz buluşmanın salı akşamı saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyiciyle paylaşılacağı da duyuruldu. Bakalım Kızılcık Şerbeti'nin unutulmaz Apo ve Alev'ini yeniden bir arada görmek izleyicide nasıl bir karşılık bulacak?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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