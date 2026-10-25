Tuzlu Kahve Bu Kez Kızılcık Şerbeti'ne Göz Kırptı: Eski Aşıklar Yeniden Bir Arada!

Star TV ekranlarında yayınlanan, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Enis Arıkan ve daha nice ünlü ismi aynı kadroda buluşturan dizi, adeta yıldızlar geçidini andırıyor.

Birbirinden farklı ailelerin yollarının kesiştiği, bol kahkahalı ve bol entrikalı hikayesiyle ekranlara gelen yapım, ilk bölümüyle üç reyting kategorisinde de zirveye yerleşmişti. Tabii Tuzlu Kahve'yi konuşmamızın tek nedeni güçlü oyuncu kadrosu ya da hikayesi değil.

Dizi, izleyicinin hafızasına kazınan eski yapımlara yaptığı göndermeler ve yıllar sonra gerçekleşen sürpriz buluşmalarla da kendisinden söz ettirmeyi başarıyor.