Tuzlu Kahve Bu Kez Kızılcık Şerbeti'ne Göz Kırptı: Eski Aşıklar Yeniden Bir Arada!
Star TV'nin yeni sezona damga vuran yapımlarından Tuzlu Kahve, yıldızlar geçidini aratmayan kadrosu ve izleyiciyi geçmişe götüren sürprizleriyle gündemden düşmüyor! Eda Ece'den Buğra Gülsoy'a, Nebahat Çehre'den Şevval Sam'a birbirinden ünlü isimleri buluşturan dizi, özellikle eski yapımlara yaptığı nostaljik göndermelerle dikkat çekiyor.
Daha önce Kavak Yelleri oyuncularını yıllar sonra yeniden bir araya getiren yapım, şimdi de başka bir unutulmaz televizyon aşkını hatırlatmaya hazırlanıyor. Bu kez sürprizin adresi, bir dönem ilişkileriyle ortalığı birbirine katan Kızılcık Şerbeti karakterleri!
Tuzlu Kahve'nin yeni tanıtımında ortaya çıkan buluşma, dizinin takipçilerini şimdiden heyecanlandıracak cinsten. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak karşımıza çıkan Tuzlu Kahve, daha ilk bölümünden izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı!
Hatırlarsanız Tuzlu Kahve, geçtiğimiz haftalarda Kavak Yelleri hayranlarını epey heyecanlandıran bir sürprize imza atmıştı.
Ve gelelim asıl sürprize!
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