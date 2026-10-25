12 Yıllık Evliliğini Bitiren Güven Kıraç Kendisinden 35 Yaş Küçük Sevgilisiyle Sessiz Sedasız Evlendi!

'Vizontele', 'İnci Taneleri' ve 'Behzat Ç.' gibi yapımlardan tanıdığımız Güven Kıraç, bu kez oyunculuğuyla değil, epey konuşulacak bir evlilik haberiyle karşımızda! Yıllar önce 12 yıllık evliliğini sonlandıran ve boşanma sürecinde ortaya atılan ihanet iddialarıyla magazin gündemine yerleşen usta oyuncu, ardından yeni bir aşka yelken açmıştı. Kendisinden 35 yaş küçük olduğu öne sürülen sevgilisiyle ilişkisi de o günden beri dikkat çekiyordu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dört yıldır birlikte olan çiftin sessiz sedasız nikah masasına oturduğu ortaya çıktı! Üstelik Güven Kıraç'ın aylar önce yaptığı bir hareket, evlilik haberinin ardından yeniden gündeme geldi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kaynak: Birsen Altuntaş