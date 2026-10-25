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12 Yıllık Evliliğini Bitiren Güven Kıraç Kendisinden 35 Yaş Küçük Sevgilisiyle Sessiz Sedasız Evlendi!

12 Yıllık Evliliğini Bitiren Güven Kıraç Kendisinden 35 Yaş Küçük Sevgilisiyle Sessiz Sedasız Evlendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
25.10.2026 - 17:01
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'Vizontele', 'İnci Taneleri' ve 'Behzat Ç.' gibi yapımlardan tanıdığımız Güven Kıraç, bu kez oyunculuğuyla değil, epey konuşulacak bir evlilik haberiyle karşımızda! Yıllar önce 12 yıllık evliliğini sonlandıran ve boşanma sürecinde ortaya atılan ihanet iddialarıyla magazin gündemine yerleşen usta oyuncu, ardından yeni bir aşka yelken açmıştı. Kendisinden 35 yaş küçük olduğu öne sürülen sevgilisiyle ilişkisi de o günden beri dikkat çekiyordu. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dört yıldır birlikte olan çiftin sessiz sedasız nikah masasına oturduğu ortaya çıktı! Üstelik Güven Kıraç'ın aylar önce yaptığı bir hareket, evlilik haberinin ardından yeniden gündeme geldi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Türk sinema ve televizyon dünyasının kendine has isimlerinden Güven Kıraç, yıllardır birbirinden farklı karakterlerle karşımıza çıkıyor.

Türk sinema ve televizyon dünyasının kendine has isimlerinden Güven Kıraç, yıllardır birbirinden farklı karakterlerle karşımıza çıkıyor.

'Masumiyet', 'Vizontele', 'İnci Taneleri' ve 'Behzat Ç.' derken usta oyuncuyu hem beyazperdede hem de ekranlarda pek çok kez izledik. Tabii Güven Kıraç'ın yalnızca oyunculuğuyla gündeme geldiğini söylemek pek mümkün değil. 

Özellikle son birkaç yıldır özel hayatındaki gelişmelerle de magazin manşetlerinde kendisine sık sık yer buluyor. Bir dönem boşanması ve genç sevgilisiyle görüntülenmesiyle çok konuşulan Kıraç, şimdi de aynı ilişkiyle ilgili sürpriz bir gelişmeyle karşımızda. 

Üstelik bu aşkın geçmişinde epey olaylı bir ayrılık hikayesi var!

Hatırlarsanız Güven Kıraç, 2010 yılında evlendiği ve Maya adında bir kızının olduğu Başak Kıraç ile 12 yıllık evliliğini 2022 yılında sonlandırmıştı.

Hatırlarsanız Güven Kıraç, 2010 yılında evlendiği ve Maya adında bir kızının olduğu Başak Kıraç ile 12 yıllık evliliğini 2022 yılında sonlandırmıştı.

Ancak o dönem ayrılık haberinden çok, boşanma sürecinde ortaya çıkan görüntüler konuşulmuştu. Henüz boşanma aşamasındayken Beyoğlu Asmalımescit'te genç bir kadınla oldukça samimi şekilde görüntülenen Kıraç'ın, yanındaki kadına kendi elleriyle mısır yedirmesi ve ikilinin öpüşmesi magazin gündemine oturmuştu. 

Görüntülerin ardından ihanet iddiaları da peş peşe gelmişti. Ünlü oyuncu ise hakkındaki haberlerin ailesini üzdüğünü belirterek sessizliğini bozmuş, evliliklerin resmi olarak sona ermeden çok önce bitebildiğini söylemişti. Başak Kıraç ile anlaşmalı boşandıklarını ve kızlarının anne babası olarak kalacaklarını vurgulayan oyuncu, sevgilisiyle aralarındaki yaş farkına ilişkin haberlerin de gerçeği yansıtmadığını savunmuştu. 

Gelgelelim bu açıklamalar, Güven Kıraç'ın yeni ilişkisine yönelik merakı pek de azaltmamıştı. Kıraç'ın kalbini kaptırdığı ismin Mervenur Topugil olduğu öğrenilmiş, ikilinin ilişkisi yıllar içinde devam etmişti. Hatta Topugil, 2023 yılında Kıraç'ın da rol aldığı 'Yatak Odası Sırları' adlı tiyatro oyununun yürütücü yapımcılığını üstlenmişti.

Gelelim dört yıldır devam eden aşkın son gelişmesine!

Gelelim dört yıldır devam eden aşkın son gelişmesine!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Güven Kıraç, sevgilisi Merve Topugil ile geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız nikah masasına oturdu! Üstelik çift, gösterişli bir düğün yerine yalnızca az sayıda yakınlarının katıldığı sade bir törenle evlenmeyi tercih etti. 

Hafta içinde Baba Sahne'de düzenlenen 'Uçurtmanın Kuyruğu' oyununun galasına katılan Kıraç'ın evlendiği de böylece ortaya çıkmış oldu. Aslında bu evliliğin ilk sinyali aylar önce gelmişti. Geçtiğimiz haziran ayında Harbiye Açıkhava'daki Kardeş Türküler konserine sevgilisiyle katılan Kıraç, Topugil'i çevresindekilere 'eşim' diye tanıtmıştı. 

O dönem kafaları karıştıran bu sözlerin ardından çiftin gerçekten evlendiğini öğrenmiş olduk. Bir de ikili arasında 35 yaş fark bulunduğu yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi. Topugil'in yaşıyla ilgili basına farklı bilgiler yansımış olsa da çift arasındaki yaş farkı zaten uzun süredir konuşuluyordu. Anlayacağınız, boşanma sürecinden bu yana magazin gündeminden düşmeyen bu aşk hikayesinde yeni bir sayfa açılmış oldu!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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