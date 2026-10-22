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22 Kilo Veren Dwayne Johnson Bu Kez Yaşlandırma Makyajıyla Tanınmaz Hale Geldi!

22 Kilo Veren Dwayne Johnson Bu Kez Yaşlandırma Makyajıyla Tanınmaz Hale Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 23:21
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Hollywood'un kaslı vücuduyla tanınan yıldızı Dwayne Johnson, son dönemde geçirdiği değişimlerle şaşırtmaya devam ediyor! Kısa süre önce yeni rolü için tam 22 kilo vermesiyle gündeme gelen ünlü oyuncu, bu kez bambaşka bir görüntüyle karşımıza çıktı. 

The Rock lakabıyla tanıdığımız Johnson, yeni filmi Lizard Music için öyle bir değişim geçirdi ki ilk bakışta kendisini tanımak neredeyse imkansız! Üstelik bu kez yalnızca verdiği kilolar değil, saatler süren özel bir makyaj çalışması da işin içinde. 

Yeni film setinden gelen görüntüler, 54 yaşındaki oyuncunun adeta onlarca yıl yaşlandığını gösteriyor. Gelin, bu inanılmaz değişimin perde arkasına birlikte bakalım!

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Dwayne Johnson'ı yıllardır Hollywood'un en iri yarı, en kaslı oyuncularından biri olarak tanıyoruz.

Dwayne Johnson'ı yıllardır Hollywood'un en iri yarı, en kaslı oyuncularından biri olarak tanıyoruz.

Ancak The Rock, son dönemde yeni rolleri uğruna geçirdiği fiziksel değişimlerle alışık olduğumuz görüntüsünden epey uzaklaşmaya başladı! Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Johnson'ın yaklaşık bir yılda tam 22 kilo verdiğini konuşmuştuk.

The Smashing Machine filminde canlandırdığı MMA dövüşçüsü Mark Kerr için oldukça iri bir fiziğe kavuşan oyuncu, yeni projesine hazırlanırken bu kez tam tersini yaptı. 128 kilodan yaklaşık 106 kiloya düşen Johnson, beslenme ve antrenman düzenini değiştirerek kas kütlesini de azalttı.

54 yaşındaki oyuncunun alıştığımız devasa görüntüsünden uzaklaşması, hayranlarını şaşırtmaya yetmişti. Ancak belli ki Dwayne Johnson'ın yeni filmi için hazırladığı sürprizler bununla sınırlı değilmiş!

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Dwayne Johnson'ın başrolünde yer aldığı yeni filmi Lizard Music setinden gelen görüntüler, oyuncunun değişimini bambaşka bir boyuta taşıdı.

Dwayne Johnson'ın başrolünde yer aldığı yeni filmi Lizard Music setinden gelen görüntüler, oyuncunun değişimini bambaşka bir boyuta taşıdı.

Johnson, özel yaşlandırma makyajıyla 70 yaşında bir adam görünümüne kavuştu! New York'un Brooklyn bölgesindeki çekimlerde görüntülenen oyuncu, beyaz saçları, kırışıklıkları, beyazlamış sakalları ve gözlükleriyle neredeyse tanınmaz haldeydi. Üstelik Johnson'ın bu dönüşümünün arkasında, Oscar ödüllü makyaj sanatçısı Kazu Hiro bulunuyor.

Ünlü oyuncunun yaşlı bir adam görünümüne kavuşması için protez parçalar ve özel makyaj teknikleri kullanılıyor. Johnson'ın açıklamasına göre bu hazırlık süreci beş saate kadar uzayabiliyor! Benny Safdie'nin yönettiği filmde Johnson, Chicken Man yani Tavuk Adam adı verilen, 70'li yaşlarında sıra dışı bir karakteri canlandırıyor.

Daniel Pinkwater'ın aynı adlı kitabından uyarlanan Lizard Music, televizyonda müzik yapan gizemli kertenkeleleri keşfeden küçük bir çocuğun macerasını konu alıyor. Çocuğun yolu, yaşlı bir tavuğu olan Chicken Man ile kesişiyor. 25 Aralık 2027'de vizyona girmesi planlanan filmin kadrosunda Rachel McAdams, Jeff Goldblum ve Alicia Silverstone gibi isimler de bulunuyor.

Ne diyelim, daha 22 kiloluk değişimine alışamamışken Dwayne Johnson'ın bu kez karşımıza yaşlı bir adam olarak çıkması gerçekten beklenmedik oldu!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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