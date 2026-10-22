22 Kilo Veren Dwayne Johnson Bu Kez Yaşlandırma Makyajıyla Tanınmaz Hale Geldi!
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Hollywood'un kaslı vücuduyla tanınan yıldızı Dwayne Johnson, son dönemde geçirdiği değişimlerle şaşırtmaya devam ediyor! Kısa süre önce yeni rolü için tam 22 kilo vermesiyle gündeme gelen ünlü oyuncu, bu kez bambaşka bir görüntüyle karşımıza çıktı.
The Rock lakabıyla tanıdığımız Johnson, yeni filmi Lizard Music için öyle bir değişim geçirdi ki ilk bakışta kendisini tanımak neredeyse imkansız! Üstelik bu kez yalnızca verdiği kilolar değil, saatler süren özel bir makyaj çalışması da işin içinde.
Yeni film setinden gelen görüntüler, 54 yaşındaki oyuncunun adeta onlarca yıl yaşlandığını gösteriyor. Gelin, bu inanılmaz değişimin perde arkasına birlikte bakalım!
Dwayne Johnson'ı yıllardır Hollywood'un en iri yarı, en kaslı oyuncularından biri olarak tanıyoruz.
Dwayne Johnson'ın başrolünde yer aldığı yeni filmi Lizard Music setinden gelen görüntüler, oyuncunun değişimini bambaşka bir boyuta taşıdı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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