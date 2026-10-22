22 Kilo Veren Dwayne Johnson Bu Kez Yaşlandırma Makyajıyla Tanınmaz Hale Geldi!

Johnson, özel yaşlandırma makyajıyla 70 yaşında bir adam görünümüne kavuştu! New York'un Brooklyn bölgesindeki çekimlerde görüntülenen oyuncu, beyaz saçları, kırışıklıkları, beyazlamış sakalları ve gözlükleriyle neredeyse tanınmaz haldeydi. Üstelik Johnson'ın bu dönüşümünün arkasında, Oscar ödüllü makyaj sanatçısı Kazu Hiro bulunuyor.

Ünlü oyuncunun yaşlı bir adam görünümüne kavuşması için protez parçalar ve özel makyaj teknikleri kullanılıyor. Johnson'ın açıklamasına göre bu hazırlık süreci beş saate kadar uzayabiliyor! Benny Safdie'nin yönettiği filmde Johnson, Chicken Man yani Tavuk Adam adı verilen, 70'li yaşlarında sıra dışı bir karakteri canlandırıyor.

Daniel Pinkwater'ın aynı adlı kitabından uyarlanan Lizard Music, televizyonda müzik yapan gizemli kertenkeleleri keşfeden küçük bir çocuğun macerasını konu alıyor. Çocuğun yolu, yaşlı bir tavuğu olan Chicken Man ile kesişiyor. 25 Aralık 2027'de vizyona girmesi planlanan filmin kadrosunda Rachel McAdams, Jeff Goldblum ve Alicia Silverstone gibi isimler de bulunuyor.

Ne diyelim, daha 22 kiloluk değişimine alışamamışken Dwayne Johnson'ın bu kez karşımıza yaşlı bir adam olarak çıkması gerçekten beklenmedik oldu!