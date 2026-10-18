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The Rock'a Ne Oldu? Dwayne Johnson'ın 22 Kilo Verdiği Son Hali Şoke Etti!

The Rock'a Ne Oldu? Dwayne Johnson'ın 22 Kilo Verdiği Son Hali Şoke Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
18.10.2026 - 22:17
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Hollywood'un kaslarıyla nam salmış yıldızı Dwayne Johnson, son görüntüsüyle görenleri şaşkına çevirdi! Yıllardır iri fiziğiyle tanıdığımız, aksiyon filmlerinin vazgeçilmez isimlerinden biri olan ünlü oyuncunun belirgin şekilde zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı. 'The Rock' lakabıyla hafızalarımıza kazınan Johnson'ın eski ve yeni fotoğrafları yan yana gelince aradaki fark iyice ortaya çıktı. 

Ancak bu değişimin arkasında düşündüğünüzden çok daha ilginç bir hikaye var. Meğer ünlü oyuncu, yeni filminde canlandıracağı karakter için yaklaşık bir yılda tam 22 kilo vermiş! Üstelik bir önceki rolü için kilo alan Johnson'ın peş peşe geçirdiği fiziksel değişimler de oldukça dikkat çekici.

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Hollywood'un kaslarıyla meşhur yıldızlarından Dwayne Johnson'ı, namıdiğer The Rock'ı tanımayanımız yoktur herhalde!

Hollywood'un kaslarıyla meşhur yıldızlarından Dwayne Johnson'ı, namıdiğer The Rock'ı tanımayanımız yoktur herhalde!

Profesyonel güreş dünyasında başladığı kariyerini Hollywood'a taşıyan Johnson, WWE'nin en büyük yıldızlarından biriyken kısa sürede sinema dünyasının da aranan yüzlerinden biri haline geldi. Hızlı ve Öfkeli serisinden Jumanji'ye, San Andreas'tan Black Adam'a kadar pek çok gişe filminde karşımıza çıkan oyuncu, yıllardır hem aksiyon sahneleri hem de devasa kaslarıyla adından söz ettiriyor.

Öyle ki spor salonundan yaptığı paylaşımlar, ağır antrenmanları ve beslenme düzeni neredeyse filmleri kadar konuşuluyor. Geniş omuzları ve iri fiziğiyle özdeşleşen The Rock'ın görüntüsü, yıllar içinde adeta kendine ait bir marka haline gelmiş durumda. Ancak son dönemde ortaya çıkan fotoğraflarında ünlü oyuncunun alıştığımız halinden oldukça farklı göründüğü dikkat çekti. Belirgin şekilde incelen Johnson'ın eski ve yeni görüntüleri yan yana gelince aradaki değişim de gözlerden kaçmadı.

Peki, The Rock'a ne oldu da yıllardır görmeye alıştığımız o heybetli görüntüsü bu kadar değişti?

Meğer Dwayne Johnson'ın bu şaşırtıcı değişiminin arkasında yeni film projesi varmış! Ünlü oyuncu, Lizard Music için yaklaşık bir yılda 22 kilo verdiğini açıkladı.

Meğer Dwayne Johnson'ın bu şaşırtıcı değişiminin arkasında yeni film projesi varmış! Ünlü oyuncu, Lizard Music için yaklaşık bir yılda 22 kilo verdiğini açıkladı.

Yönetmen Benny Safdie'nin imzasını taşıyan Lizard Music, Daniel Pinkwater'ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanıyor. Johnson ise filmde 'Chicken Man' adıyla bilinen, 70'li yaşlarında oldukça sıra dışı bir karakteri canlandırmaya hazırlanıyor. Üstelik karakterin en yakın arkadaşının yine 70'li yaşlarında bir tavuk olması, hikayeyi daha da ilginç hale getiriyor!

Alıştığımız iri ve kaslı görüntüsünden uzaklaşması gereken oyuncu, bu rol için uzun bir fiziksel dönüşüm sürecine girdi. Johnson'ın açıklamasına göre The Smashing Machine filminin çekimleri sırasında yaklaşık 128 kilo olan ağırlığı, yeni rolüne hazırlanırken 106 kilo civarına kadar düştü. Yani yaklaşık bir yıl içinde tam 22 kilo verdi.

Ünlü oyuncu, bu süreçte antrenmanlarını tamamen bırakmadığını, ağırlık çalışmalarına devam ederken beslenmesini de yeni hedefine göre düzenlediğini anlattı. Rafine şekeri hayatından çıkardığını ve karbonhidrat tüketimini antrenmanlarına göre ayarladığını belirten Johnson, değişimi aceleye getirmeden gerçekleştirdiğini de vurguladı.

İşin en ilginç tarafı ise Dwayne Johnson'ın bir önceki filminde bunun tam tersini yapmış olması! Ünlü oyuncu, The Smashing Machine için özellikle kilo almıştı.

İşin en ilginç tarafı ise Dwayne Johnson'ın bir önceki filminde bunun tam tersini yapmış olması! Ünlü oyuncu, The Smashing Machine için özellikle kilo almıştı.

2025 yapımı The Smashing Machine filminde ünlü MMA dövüşçüsü Mark Kerr'e hayat veren Johnson, karaktere fiziksel olarak benzeyebilmek için yaklaşık 14 kilo almıştı. Yine Benny Safdie'nin yönettiği ve Emily Blunt'ın da rol aldığı yapımda Johnson'ın dönüşümü yalnızca kilosuyla sınırlı kalmamıştı. Yüzüne uygulanan özel protezler ve makyaj sayesinde ünlü oyuncu, alıştığımız görüntüsünden oldukça farklı bir halde kamera karşısına geçmişti.

Ardından aynı yönetmenle Lizard Music projesi için yeniden bir araya gelen Johnson, bu kez tam tersine kilo vererek çok daha ince bir görünüme kavuştu. Yıllarca kaslı fiziğiyle tanıdığımız The Rock'ın birbirinden farklı iki karakter için önce kilo alıp ardından 22 kilo vermesi, oyunculuğu için geçirdiği fiziksel dönüşümleri de yeniden gündeme taşıdı.

Ünlü oyuncu, yeni kilosunda kendisini iyi hissettiğini ve değişimi kontrollü şekilde gerçekleştirdiğini de ifade etti.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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