The Rock'a Ne Oldu? Dwayne Johnson'ın 22 Kilo Verdiği Son Hali Şoke Etti!
Hollywood'un kaslarıyla nam salmış yıldızı Dwayne Johnson, son görüntüsüyle görenleri şaşkına çevirdi! Yıllardır iri fiziğiyle tanıdığımız, aksiyon filmlerinin vazgeçilmez isimlerinden biri olan ünlü oyuncunun belirgin şekilde zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı. 'The Rock' lakabıyla hafızalarımıza kazınan Johnson'ın eski ve yeni fotoğrafları yan yana gelince aradaki fark iyice ortaya çıktı.
Ancak bu değişimin arkasında düşündüğünüzden çok daha ilginç bir hikaye var. Meğer ünlü oyuncu, yeni filminde canlandıracağı karakter için yaklaşık bir yılda tam 22 kilo vermiş! Üstelik bir önceki rolü için kilo alan Johnson'ın peş peşe geçirdiği fiziksel değişimler de oldukça dikkat çekici.
Hollywood'un kaslarıyla meşhur yıldızlarından Dwayne Johnson'ı, namıdiğer The Rock'ı tanımayanımız yoktur herhalde!
Meğer Dwayne Johnson'ın bu şaşırtıcı değişiminin arkasında yeni film projesi varmış! Ünlü oyuncu, Lizard Music için yaklaşık bir yılda 22 kilo verdiğini açıkladı.
İşin en ilginç tarafı ise Dwayne Johnson'ın bir önceki filminde bunun tam tersini yapmış olması! Ünlü oyuncu, The Smashing Machine için özellikle kilo almıştı.
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