The Rock'a Ne Oldu? Dwayne Johnson'ın 22 Kilo Verdiği Son Hali Şoke Etti!

Profesyonel güreş dünyasında başladığı kariyerini Hollywood'a taşıyan Johnson, WWE'nin en büyük yıldızlarından biriyken kısa sürede sinema dünyasının da aranan yüzlerinden biri haline geldi. Hızlı ve Öfkeli serisinden Jumanji'ye, San Andreas'tan Black Adam'a kadar pek çok gişe filminde karşımıza çıkan oyuncu, yıllardır hem aksiyon sahneleri hem de devasa kaslarıyla adından söz ettiriyor.

Öyle ki spor salonundan yaptığı paylaşımlar, ağır antrenmanları ve beslenme düzeni neredeyse filmleri kadar konuşuluyor. Geniş omuzları ve iri fiziğiyle özdeşleşen The Rock'ın görüntüsü, yıllar içinde adeta kendine ait bir marka haline gelmiş durumda. Ancak son dönemde ortaya çıkan fotoğraflarında ünlü oyuncunun alıştığımız halinden oldukça farklı göründüğü dikkat çekti. Belirgin şekilde incelen Johnson'ın eski ve yeni görüntüleri yan yana gelince aradaki değişim de gözlerden kaçmadı.

Peki, The Rock'a ne oldu da yıllardır görmeye alıştığımız o heybetli görüntüsü bu kadar değişti?