Cepheye Gönderilen Beşiktaş'tan Kafasında Brownie Paketiyle Gezen Kediye Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Pazar keyfine eşlik eden tweetler yine zaman tünelini doldurdu. Kimi ailece içilen akşam çayının huzurunu anlattı, kimi bozuk paralarla hesap ödemeyi özledi.
Keyifli okumalar dileriz! 🚀
Beşiktaş'ın deplasman rotası pek iç açıcı değil
Mutluluk bazen bir demlik çaydır
En ağır sınav
Bozuk para hasreti
Kuzucukla şehir turu
Bu evlerde kim oturuyor merak ediyoruz
Hızlı evlilik hayali
Mercimek köftenin gizli gücü
Balo hazırlıkları tamam
Herkes bu aileyi istiyor ama...
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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