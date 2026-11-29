Sevgili Kova, haftanın en heyecanlı anı Cuma gecesi geliyor: Yönetici gezegenin Uranüs aşk evinde, Mars'la gergin bir açı yapıyor. Aşk hayatında bir sürpriz, ani bir plan değişikliği ya da içinden gelen 'Artık bir şeyleri değiştirmeliyim' hissi gündeme gelebilir. Bu kıpırtı korkutucu değil; tam tersine, hayatına taze bir nefes getiriyor.

Haftanın başında ise ilişkiler evinden güzel haberler var. Pazartesi günü Ay, ilişkiler evinde Jüpiter'le buluşuyor; bir iş birliği, bir ortaklık ya da partnerinle yapılacak bir sohbet seni çok mutlu edebilir. Cuma günü Venüs'ün kariyer evine geçmesiyle iş hayatında daha görünür, daha sevilen biri oluyorsun. Bir sunum ya da önemli bir görüşme için önümüzdeki haftaları değerlendirmeye şimdiden hazırlan.

Bekar Kovalar için Cuma gecesi beklenmedik bir mesaj ya da spontane bir buluşma sürpriz yapabilir. Partnerli Kovalar ise partneriyle rutinin dışına çıkacak yeni bir şey deneyerek ilişkiye renk katabilir. Pazar günü Merkür'ün arkadaşlar evine geçmesiyle sosyal hayatın hareketleniyor; eski bir dostu aramak için güzel bir gün.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…