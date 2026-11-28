Sevgili Koç, Pazar sabahına burcundaki Satürn'ün Yay'daki Güneş'le kurduğu destekleyici üçgenin sakin gücüyle uyanıyorsun. Bu açı sana sabır ve özgüveni aynı anda veriyor. Uzun zamandır ertelediğin bir kararı netleştirmek ya da önümüzdeki haftanın planını kâğıda dökmek için çok uygun bir gün. Acele etmeden attığın adımlar bugün daha kalıcı oluyor.

Ay gün boyu Aslan'da, yani senin aşk ve keyif evinde ilerliyor. İçindeki çocuğu dışarı çıkarmanın tam zamanı: sevdiğin bir müzik, yarım kalmış bir hobi ya da sadece seni güldüren insanlarla geçen birkaç saat moralini yükseltecek. Bekar Koçlar, öğleden sonra sosyal bir ortamda dikkatini çeken biriyle sohbet açmaktan çekinme. Partnerli Koçlar için romantik ve plansız bir akşam yemeği ilişkine taze bir nefes getirebilir.

Yönetici gezegenin Mars yeni yerleştiği Başak'ta günlük düzen evini harekete geçiriyor. Akşama doğru yarına hazırlık yapmak, çantanı ya da takvimini toparlamak kendini çok daha hafif hissettirecek. Küçük bir öneri: Bugün telefonu bir saatliğine sessize al ve sadece kendine ait bir şey yap.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…