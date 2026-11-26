Sevgili Koç, yönetici gezegenin Mars dün Başak burcuna geçti ve günlük işlerinle sağlık evini canlandırmaya başladı. Bugün yarım kalmış işleri toparlamak, yapılacaklar listeni sadeleştirmek ve vücudunu biraz daha dinlemek için çok uygun bir gün. Sabah saatlerinde Ay ile burcundaki Satürn arasındaki kare açı seni biraz ağır ya da isteksiz uyandırabilir. Bunu büyütme, kısa süren bir an ve öğleye doğru kendiliğinden hafifleyecek.

Ay bugün boyunca Yengeç burcunda, yani ev ve aile evinde ilerliyor. Evinle ilgili küçük bir düzenleme yapmak, bir aile büyüğünü aramak ya da akşamı sevdiklerinle sakin bir sofrada geçirmek sana iyi gelecek. Bekarsan bugün kendini evinde rahat hissettiren biriyle sohbetin tadına varabilirsin. Partnerliysen birlikte ev için küçük bir plan yapmak aranızı ısıtır.

Önerim: Güne kısa bir yürüyüşle başla, ardından en çok ertelediğin tek bir işi bitir. O tik attığın an bütün günün enerjisini değiştirecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…