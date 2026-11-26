Kedilerin Gözleri Karanlıkta Neden Parlar?
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Karanlık bir odada çekilen fotoğraflarda ya da gece farlar vurduğunda kedilerin gözlerinin parladığını çoğumuz fark etmişizdir. Parlamanın kaynağı, kedilerin gece daha iyi görmesini sağlayan özel bir yapı. Aynı özellik başka pek çok hayvanda da bulunuyor. İnsanlarda ise o yapı hiç yok.
Kedilerin gözünde ışığı ayna gibi geri yansıtan bir tabaka var
Gözleri karanlıkta parlayan tek hayvan kediler değil
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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