Gözleri parlayan türler, gece yiyecek aradıkları, yırtıcılardan korunmak zorunda oldukları ya da en çok şafakta ve alacakaranlıkta avlandıkları için loş ışıkta daha iyi görecek şekilde evrimleşti. Evcil kediler, insanların ihtiyaç duyduğu ışığın yalnızca yüzde 16'sı kadar aydınlık bir ortamda görebiliyor.

Kedilerin göz bebekleri loş ışıkta insanlarınkinden yüzde 50'ye kadar daha büyük açılabiliyor. Gözlerinin arka kısmında, düşük ışığı yakalayan çubuk hücrelerden de insanlardan daha fazla bulunuyor.

Asıl fark ise insanlarda bulunmayan tapetum lucidum adlı tabaka. Latincede parlak halı anlamına gelen tabaka, gözün arkasında, retinanın hemen gerisinde yer alıyor. İçindeki kristalli hücreler ışığı bir ayna gibi retinaya geri yansıtıyor ve retinaya ışığı emmek için ikinci bir şans veriyor.

Kedilerdeki tabakayı özel kılan, yansıtıcı maddenin bir B vitamini türü olan riboflavin olması. Riboflavin ışığı kedilerin iyi gördüğü dalga boyunda güçlendiriyor. Kedilerde tabaka çoğunlukla sarı yeşil ya da sarı turuncu parlıyor ama rengi, tıpkı göz rengi gibi kediden kediye değişebiliyor.