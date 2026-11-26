Sevgili Kova, burcunda ilerleyen Plüton, dün Güneş'ten destekleyici bir sekstil aldı ve arkadaşlık evinde güçlü bağlar kurmanın kapısını araladı. Bugün çevrendeki doğru insanlarla aynı frekansı yakaladığını hissedebilirsin. Bir topluluk fikri ya da ortak bir proje seni heyecanlandırabilir.

Ay ise bugün günlük rutin ve sağlık evinde. İş yerindeki küçük detaylara, beslenmene ve uyku düzenine dikkat etmek için ideal bir gün. Mars'ın derin bağlar ve ortak kaynaklar evine geçişi, maddi konularda daha cesur olmanı sağlıyor ama bugün ani kararlar yerine araştırma yapmak daha akıllıca. Aşk evindeki Uranüs geri hareketinde olduğu için bekarsan eski bir tanıdık yeniden aklına gelebilir. Partnerliysen birlikte yapacağınız sağlıklı bir akşam yemeği aranızı ısıtacak.

Önerim: Bugün bedenine bir iyilik yap. Bol su iç, kısa bir esneme yap ve gece ekranı biraz erken bırak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…