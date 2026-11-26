Sevgili Oğlak, Ay bugün karşı burcun Yengeç'te, yani ilişkiler ve ortaklıklar evinde ilerliyor. Gün, insanlarla nasıl bağ kurduğunu ve kimlerle yol yürümek istediğini değerlendirmen için sana fırsat sunuyor. Sabah erken saatlerde Ay ile yönetici gezegenin Satürn arasındaki kare açı, aile ve ilişki sorumlulukları arasında sıkışmış hissettirebilir. Bu kısa bir dengeleme anı; önceliklerini sakin bir kafayla sıralarsan hepsine yetişirsin.

Geri hareketteki Satürn ev ve aile evinde, eski bir düzeni gözden geçirmeni istiyor. Mars'ın seyahat ve öğrenme evine geçişi ise ufkunu genişletme arzunu besliyor; uzun vadeli bir eğitim ya da yurt dışı planı için stratejini şimdiden kurmaya başlayabilirsin. Bekarsan olgun ve güvenilir biri dikkatini çekebilir. Partnerliysen ortak geleceğinizle ilgili somut bir adım konuşmak için doğru gün.

Önerim: Bir ilişkide ya da iş birliğinde beklentilerini açıkça yazıya dök. Netlik, senin için her zaman en güçlü yol haritası.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…