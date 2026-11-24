Yönetici gezegenin Satürn, Koç'ta ev ve aile alanında geri hareketine devam ediyor. Bu süreç sana evdeki düzeni, aile ilişkilerini ve köklerini yeniden gözden geçirme fırsatı veriyor. Sabahın erken saatlerinde Ay'ın Satürn'le kurduğu uyum, bu konularda sakin ve olgun bir karar almanı kolaylaştırıyor.

Ay iş ve günlük düzen evinde, İkizler'de. Bugün masanda birden fazla iş olabilir ve hepsi aynı anda dikkat isteyebilir. Senin stratejik yanın burada devreye giriyor: önce kısa işleri bitir, sonra büyük olanlara geç. Venüs kariyer evinde ilerliyor; nazik ve diplomatik yaklaşımın üstlerin tarafından fark edilecek.

Bekarsan iş ortamında ya da günlük rutininde biriyle tatlı bir sohbet başlayabilir. İlişkin varsa partnerinle ev işlerini paylaşmak bile romantik bir ana dönüşebilir. Sağlığın için gün içinde biraz yürümeyi ve su içmeyi ihmal etme.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…