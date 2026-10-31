Sevgili Oğlak, Kasım arkadaşlıklar, gelecek planları ve kariyer hedefleri üzerinde yoğunlaşmanı istiyor. Akrep Yeniayı ayın ilk yarısında on birinci evinde sosyal çevreni yenilemek ve ortak bir hedef belirlemek için güçlü bir başlangıç sağlıyor. Ay ortasında Mars ve Jüpiter sekizinci evinde ortak para, kredi ve vergi konularını harekete geçiriyor. Ay sonundaki İkizler Dolunayı altıncı evinde iş düzeninde ve sağlık alışkanlıklarında bir sonucu getirebilir. Dördüncü evde ilerleyen Satürn ve Neptün aileyle ilgili sorumlulukları gündeme getiriyor; sabırlı ve net ol.

Maddi olarak Merkür'ün retrosu on birinci evinde dostların önerdiği ortak bir işi yeniden hesaplatıyor; ay ortasından itibaren ileri harekete dönmesiyle şartlar netleşiyor. Onuncu evindeki Venüs kariyerdeki ödeme ve zam konusunda ayın ortasında ileri harekete geçerek rahatlık getiriyor. Güneş ile Jüpiter arasındaki kare borç ve kredi konularında abartılı beklentilere yol açabilir; tutarları iki kez kontrol et.

Gelelim aşka. Venüs'ün onuncu evdeki retrosu iş ile ilişki arasındaki dengeni sorgulatıyor. Ayın ortasında Venüs ileri harekete geçince partnerine daha fazla zaman ayırabileceğini fark ediyorsun. Partnerli Oğlak, ilişkisine küçük bir sürpriz hazırlayabilir. Bekar Oğlak ise çalışma ortamında tanıdığı birine ay sonuna doğru kapı aralayabilir.

Gelecek ay görüşmek üzere sevgiyle kal…