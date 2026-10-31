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Oğlak Burcu right-white
Kasım 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:30
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Gökyüzü Kasım ayında bir hayli hareketli! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları Kasım ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Kasım ayı nasıl geçecek? Bu ay Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Kasım arkadaşlıklar, gelecek planları ve kariyer hedefleri üzerinde yoğunlaşmanı istiyor. Akrep Yeniayı ayın ilk yarısında on birinci evinde sosyal çevreni yenilemek ve ortak bir hedef belirlemek için güçlü bir başlangıç sağlıyor. Ay ortasında Mars ve Jüpiter sekizinci evinde ortak para, kredi ve vergi konularını harekete geçiriyor. Ay sonundaki İkizler Dolunayı altıncı evinde iş düzeninde ve sağlık alışkanlıklarında bir sonucu getirebilir. Dördüncü evde ilerleyen Satürn ve Neptün aileyle ilgili sorumlulukları gündeme getiriyor; sabırlı ve net ol.

Maddi olarak Merkür'ün retrosu on birinci evinde dostların önerdiği ortak bir işi yeniden hesaplatıyor; ay ortasından itibaren ileri harekete dönmesiyle şartlar netleşiyor. Onuncu evindeki Venüs kariyerdeki ödeme ve zam konusunda ayın ortasında ileri harekete geçerek rahatlık getiriyor. Güneş ile Jüpiter arasındaki kare borç ve kredi konularında abartılı beklentilere yol açabilir; tutarları iki kez kontrol et.

Gelelim aşka. Venüs'ün onuncu evdeki retrosu iş ile ilişki arasındaki dengeni sorgulatıyor. Ayın ortasında Venüs ileri harekete geçince partnerine daha fazla zaman ayırabileceğini fark ediyorsun. Partnerli Oğlak, ilişkisine küçük bir sürpriz hazırlayabilir. Bekar Oğlak ise çalışma ortamında tanıdığı birine ay sonuna doğru kapı aralayabilir.

Gelecek ay görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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