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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Oğlak Burcu chevron-right-grey 16 Kasım - 22 Kasım Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
16 - 22 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.11.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 16 Kasım - 22 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 16 Kasım - 22 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Haftanın en önemli anı Cuma gecesi: Ay, yöneticin Satürn'le Koç'ta buluşuyor ve sorumluluklarını, hedeflerini sakin bir kafayla gözden geçirmen için güçlü bir fırsat sunuyor. Bu gün sana kararlılık ve netlik verecek. Satürn'ün geri hareketi de bu hafta eski planlarına bir kez daha bakmanı destekliyor.

Pazartesi günü Mars ve Jüpiter ortak kaynaklar evinde buluşuyor ve borç, yatırım ya da ortak projeler konusunda sana güçlü bir destek sunuyor. Bir ortaklığı netleştirmek ya da bir paylaşımı sağlamlaştırmak için hafta başı çok uygun. Güneş de dostluk evinde ilerleyerek sosyal çevrenden destek getiriyor.

Pazar günü Güneş Yay'a geçerek gizli kalan konular evine giriyor ve sana sessiz bir toparlanma sunuyor. Bekar Oğlaklar, arkadaşlar aracılığıyla güvenilir biriyle tanışabilir. Partneri olanlar, geleceğe dair ortak bir konuşmayla güveni artırabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
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