Haftanın en önemli anı Cuma gecesi: Ay, yöneticin Satürn'le Koç'ta buluşuyor ve sorumluluklarını, hedeflerini sakin bir kafayla gözden geçirmen için güçlü bir fırsat sunuyor. Bu gün sana kararlılık ve netlik verecek. Satürn'ün geri hareketi de bu hafta eski planlarına bir kez daha bakmanı destekliyor.

Pazartesi günü Mars ve Jüpiter ortak kaynaklar evinde buluşuyor ve borç, yatırım ya da ortak projeler konusunda sana güçlü bir destek sunuyor. Bir ortaklığı netleştirmek ya da bir paylaşımı sağlamlaştırmak için hafta başı çok uygun. Güneş de dostluk evinde ilerleyerek sosyal çevrenden destek getiriyor.

Pazar günü Güneş Yay'a geçerek gizli kalan konular evine giriyor ve sana sessiz bir toparlanma sunuyor. Bekar Oğlaklar, arkadaşlar aracılığıyla güvenilir biriyle tanışabilir. Partneri olanlar, geleceğe dair ortak bir konuşmayla güveni artırabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…