Günaydın Koç! Ay sabah saatlerinde senin burcuna geçiyor ve bu, içindeki motorun yeniden çalışması gibi bir his yaratıyor. Son birkaç gündür biraz dağınık ya da yorgun hissettiysen, bugün kendini toparlayıp 'Hadi başlayalım' diyeceğin bir güne uyanıyorsun. Öğle saatlerinde Ay'ın Neptün'le buluşması sezgilerini keskinleştiriyor; içinden gelen bir fikre kulak ver, sandığından daha isabetli olabilir.

Öğleden sonra işler hızlanıyor. Ay'ın Uranüs ve Plüton'la kurduğu uyumlu açılar, beklenmedik bir mesaj ya da küçük bir fırsat getirebilir. Akşama doğru Ay, burcundaki Satürn'le buluşmaya hazırlanıyor; bu da coşkunu biraz dengeleyip seni planlı düşünmeye davet ediyor. Bugün başlattığın bir işi sağlam temellere oturtmak için güzel bir an. Küçük bir öneri: Hafta sonuna girmeden yapılacaklar listeni üç maddeye indir ve sadece onlara odaklan.

Aşk evinde Mars ile Jüpiter hâlâ el ele. Bekarsan, bugün kendini göstermekten çekinme; enerjin karşı tarafı etkileyecek. Partnerin varsa, Terazi'deki Venüs ilişki evini yumuşatıyor; birlikte yapacağınız küçük bir hafta sonu planı aranızdaki sıcaklığı artırır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…