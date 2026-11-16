Sevgili Koç, kalbinde havai fişekler patlıyor! Yönetici gezegenin Mars, dün aşk ve eğlence evinde şans gezegeni Jüpiter'le buluştu. Bugün bu buluşmanın sıcaklığını her yerde hissedeceksin. Flört, yaratıcılık, oyun ve kahkaha… Hayatın tadını çıkarmak için gökyüzü sana kırmızı halı seriyor.

Ay gün boyu Kova'da, arkadaşlık evinde ilerliyor. Sabah ilişkiler evindeki Venüs'le uyum kuran Ay, arkadaşlarınla ve sevdiklerinle aranızda tatlı bir bağ örüyor. Öğleden sonra bir projede harekete geçme isteği duyabilirsin; bu, ertelediğin bir işi başlatmak için mükemmel bir sinyal.

Akşama doğru Ay, Mars ve Jüpiter'in karşısından geçiyor. Enerjin tavan yapabilir; bunu arkadaşlarınla eğlenceli bir plana ya da sevdiğinle romantik bir akşama yönlendir. Aşk evindeki bu güçlü buluşma, kalbindeki ateşi yeniden harlıyor. Partnerli Koç, sevdiğine sürpriz bir randevu ayarlayarak ilişkiye ilk günlerin heyecanını geri getirebilir; birlikte gülmek bugün en güzel aşk dili. Bekar Koç için ise gün sürprizlerle dolu, bir arkadaş ortamında kalbini çalan biri çıkabilir! İlk adımı atmaktan çekinme, cesaretin bugün en çekici yanın.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…