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Koç Burcu right-white
17 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 17 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? 17 Kasım Salı günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, kalbinde havai fişekler patlıyor! Yönetici gezegenin Mars, dün aşk ve eğlence evinde şans gezegeni Jüpiter'le buluştu. Bugün bu buluşmanın sıcaklığını her yerde hissedeceksin. Flört, yaratıcılık, oyun ve kahkaha… Hayatın tadını çıkarmak için gökyüzü sana kırmızı halı seriyor.

Ay gün boyu Kova'da, arkadaşlık evinde ilerliyor. Sabah ilişkiler evindeki Venüs'le uyum kuran Ay, arkadaşlarınla ve sevdiklerinle aranızda tatlı bir bağ örüyor. Öğleden sonra bir projede harekete geçme isteği duyabilirsin; bu, ertelediğin bir işi başlatmak için mükemmel bir sinyal.

Akşama doğru Ay, Mars ve Jüpiter'in karşısından geçiyor. Enerjin tavan yapabilir; bunu arkadaşlarınla eğlenceli bir plana ya da sevdiğinle romantik bir akşama yönlendir. Aşk evindeki bu güçlü buluşma, kalbindeki ateşi yeniden harlıyor. Partnerli Koç, sevdiğine sürpriz bir randevu ayarlayarak ilişkiye ilk günlerin heyecanını geri getirebilir; birlikte gülmek bugün en güzel aşk dili. Bekar Koç için ise gün sürprizlerle dolu, bir arkadaş ortamında kalbini çalan biri çıkabilir! İlk adımı atmaktan çekinme, cesaretin bugün en çekici yanın.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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