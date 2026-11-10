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Koç Burcu right-white
11 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Kasım Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 11 Kasım Çarşamba günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün hayallerini sağlam bir zemine oturtmanın tam zamanı. Güne Ay ile burcundaki Satürn arasındaki uyumlu bir açıyla başlıyorsun. Bu, aceleci adımlar yerine planlı ve kararlı hamlelerin karşılığını aldığın bir gün demek. Uzun süredir kafanda olan bir projeye bugün ilk sağlam tuğlayı koyabilirsin.

Ay gün boyu Yay'da, keşif ve öğrenme evinde ilerliyor. Yeni bir kitap, ilham veren bir podcast ya da farklı bir bakış açısı sunan bir sohbet zihnini açacak. Uzak bir yerle ilgili bir plan da bugün daha gerçekçi görünmeye başlıyor.

Aşkta olgun ve güven veren bir enerjin var. Partnerli Koç, sevdiğine verdiği sözleri tutarak bağı güçlendiriyor. Bekar Koç ise bugün ciddi ve dürüst insanlardan etkilenebilir. Yarın gökyüzü daha da şenleniyor, enerjini sakla!

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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