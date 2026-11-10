Sevgili Koç, bugün hayallerini sağlam bir zemine oturtmanın tam zamanı. Güne Ay ile burcundaki Satürn arasındaki uyumlu bir açıyla başlıyorsun. Bu, aceleci adımlar yerine planlı ve kararlı hamlelerin karşılığını aldığın bir gün demek. Uzun süredir kafanda olan bir projeye bugün ilk sağlam tuğlayı koyabilirsin.

Ay gün boyu Yay'da, keşif ve öğrenme evinde ilerliyor. Yeni bir kitap, ilham veren bir podcast ya da farklı bir bakış açısı sunan bir sohbet zihnini açacak. Uzak bir yerle ilgili bir plan da bugün daha gerçekçi görünmeye başlıyor.

Aşkta olgun ve güven veren bir enerjin var. Partnerli Koç, sevdiğine verdiği sözleri tutarak bağı güçlendiriyor. Bekar Koç ise bugün ciddi ve dürüst insanlardan etkilenebilir. Yarın gökyüzü daha da şenleniyor, enerjini sakla!

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…