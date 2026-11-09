Sevgili Koç, bugün kalbin pır pır! Sabah yönetici gezegenin Mars, ilişkiler evindeki Venüs'le tatlı bir açı kuruyor. Partnerinle aranızda kıvılcımlar uçuşabilir, bekar Koç ise birinin ilgisini açıkça hissedebilir. Bir iltifat, bir davet ya da beklenmedik bir mesaj güne harika bir başlangıç yaptırabilir.

Öğleye doğru Ay Yay'a, yani ufuk ve keşif evine geçiyor ve içindeki gezgin uyanıyor. Yeni bir şey öğrenmek, bir seyahat planı yapmak ya da sadece farklı bir yoldan eve dönmek bile ruhunu ferahlatacak. İyimserliğin bugün etrafındakilere de bulaşıyor.

Akşam bir kardeşinden ya da yakın bir arkadaşından sürpriz bir haber gelebilir. Planların biraz değişse de bu değişiklik seni güldürecek türden. Esnek ol, keyfini çıkar!

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…