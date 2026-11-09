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Koç Burcu right-white
10 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 10 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? 10 Kasım Salı günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün kalbin pır pır! Sabah yönetici gezegenin Mars, ilişkiler evindeki Venüs'le tatlı bir açı kuruyor. Partnerinle aranızda kıvılcımlar uçuşabilir, bekar Koç ise birinin ilgisini açıkça hissedebilir. Bir iltifat, bir davet ya da beklenmedik bir mesaj güne harika bir başlangıç yaptırabilir.

Öğleye doğru Ay Yay'a, yani ufuk ve keşif evine geçiyor ve içindeki gezgin uyanıyor. Yeni bir şey öğrenmek, bir seyahat planı yapmak ya da sadece farklı bir yoldan eve dönmek bile ruhunu ferahlatacak. İyimserliğin bugün etrafındakilere de bulaşıyor.

Akşam bir kardeşinden ya da yakın bir arkadaşından sürpriz bir haber gelebilir. Planların biraz değişse de bu değişiklik seni güldürecek türden. Esnek ol, keyfini çıkar!

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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