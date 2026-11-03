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Koç Burcu right-white
4 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 4 Kasım Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 4 Kasım Çarşamba günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugünün kalbi ilişkiler alanında atıyor. Yedinci evinde geri geri yürüyen Venüs, öğleden sonra 13.30 civarında beşinci evindeki Jüpiter'le sekstil kuruyor ve bir süredir tıkanan bir konuşmanın kilidini neşeyle açıyor. Partnerli Koç, eski bir tartışmayı bir şakayla kapatabilir. Bekar Koç ise geçmişten tanıdığı birinin mesajına bu kez gülümseyerek bakabilir. Aslan'da Jüpiter'e yaklaşan Mars flörtte cesaretini artırıyor, yalnızca karşındakine de konuşma payı bırak.

Başak'taki Ay altıncı evinde dolaştığı için gün, yapılacaklar listesinin başında geçiyor. Sabah 08.50'de Güneş'le, 10.20'de Merkür'le kurulan sekstiller iş yerindeki pratik meseleleri hızla halletmene yardım ediyor. Bu saatten sonra Ay başka bir gezegene uğramadan yol aldığı için yeni bir işe imza atmak yerine elindekileri toparla. Burcundaki Satürn ve Neptün yorgunluk sinyali veriyorsa öğle arasını gerçekten mola olarak kullan.

Para tarafında akşam 17.30'da sekizinci evinde Güneş ile retro Merkür kavuşuyor. Ortak hesaplar, kart borcu ya da birine verdiğin bir sözle ilgili gerçek tablo netleşebilir. Paniğe gerek yok; ne gördüysen not al, kararı Merkür düz harekete geçtiğinde ver.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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