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Koç Burcu right-white
2 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 2 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 2 Kasım Pazartesi günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay gün boyu Aslan'da ilerlerken beşinci evinde keyif almak, üretmek ve içinden geleni göstermek için seni kamçılıyor. Sabahın geç saatlerinde Ay ile Merkür arasında oluşan kare paylaşılan para ve güven konularında sert bir cümleye zemin hazırlayabilir, konuşmadan önce bir nefes al. Birinci evin gündemini belirleyen Satürn ve Neptün aceleci adımlara karşı seni uyarıyor.

Maddi olarak sekizinci evde yer alan Güneş ve retro Merkür ortak gelir, taksit ve borç başlıklarını masaya koyuyor. Akşama doğru Ay ile Mars arasında oluşan kavuşum gösterişli bir harcamaya göz kırptırabilir. Üçüncü evin gündemini belirleyen Uranüs yakın çevreden gelen küçük bir ödeme haberine işaret ediyor. Kart ekstrelerini bir kez daha süz.

Gelelim aşka. Yedinci evde yer alan geri hareketli Venüs ilişkide bir süredir bekleyen konuşmayı gün yüzüne çıkarıyor. Akşama doğru Ay ile Mars arasında oluşan kavuşum içini dökme cesareti verebilir, ama yumuşak bir ses tonu işini görür. Bekar Koç ise canlı bir sohbetin ortasında ilgi çekici biriyle tanışabilir. Partnerli Koç, küçük bir jestle bağı tazeler.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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