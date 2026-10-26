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Koç Burcu right-white
27 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 27 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 27 Ekim Salı günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, dolunayın ertesinde Ay ikinci evinde, yani kazanç alanında yoluna devam ediyor ve gün doğmadan Aslan'daki Mars'a kare yapıyor. İş yerinde ilk akla gelen fikri hemen uygulamak istersin; ama aceleyle verilen bir karar, ekip arkadaşının planıyla çakışabilir. Kararı öğle arasına kadar beklet, o zamana kadar notlarını toparla.

Maddi olarak öğle saatlerinde Ay'ın geri giden Merkür'le karşı karşıya gelmesi, ortak bir ödeme ya da borç hesabında yanlış anlaşılma çıkarabilir. Rakamları yazılı teyit etmeden onay verme. Akşam yeni bir alışveriş yerine bütçendeki küçük bir kalemi gözden geçirmek daha verimli olur.

Gelelim aşka. Mars beşinci evinde, yani aşk ve eğlence alanında olduğu için partnerinle çıkacağınız kısa bir yürüyüş ya da oynayacağınız bir oyun, aranızdaki havayı yumuşatır. Bekar Koç ise akşamüstü Ay'ın Jüpiter'le kare yaptığı saatlerde fazla büyük vaatler duyabilir; söze değil davranışa bak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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