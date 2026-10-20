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Koç Burcu right-white
21 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.10.2026 - 18:02
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 21 Ekim Çarşamba günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, öğle saatlerinde Ay'ın Güneş'le kurduğu üçgen, yedinci evinde bekleyen bir konuşmayı yumuşatıyor. İkindiye doğru Ay'ın Balık'a geçmesiyle birlikte on ikinci evinde içine dönmek, kimseye açıklama yapmadan düşünmek isteyebilirsin. İki hâl arasında acele karar vermemen yeterli; önce dinle, sonra cevap ver.

Maddi olarak gecenin ikinci yarısında Ay'ın beşinci evindeki Jüpiter'le karşı karşıya gelmesi, keyif için yapılan fazla harcamaları gündeme getirebilir. Sabah kartına bakıp neyin gerçekten gerektiğini ayıkla; ortak bir masraf varsa payını sözle değil yazıyla netleştir. Akşama kadar vazgeçebileceğin ödemeleri not etmen de işini kolaylaştırır.

Gelelim aşka. Akşam Ay, sekizinci evindeki geri hareketli Venüs'le üçgen kurunca derin bir konuşma için güvenli bir zemin oluşuyor. Partnerinle kırgın kalan bir cümleyi nazikçe açabilirsin. Bekar Koç ise eski bir tanıdığın dönüşüne açık olabilir, ama kararı aceleye getirmemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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