Sevgili Koç, öğle saatlerinde Mars'ın burcundaki Satürn'le kurduğu üçgen sabırla sürdürdüğün bir işin sonuç göstermesini sağlıyor; uzun vadeli planı bugün yazıya dökmek için güçlü bir zaman. Öğleden sonra Ay Oğlak'a geçip kariyer evini aydınlatırken yöneticinle ya da müşterilerle görünür olacağın bir konuşma gündeme gelebilir.

Maddi olarak beşinci evdeki Mars küçük bir yatırıma ya da yaratıcı bir gelir fikrine cesaret veriyor, ama Satürn kararı ölçülü vermeni istiyor. Fikri önce küçük ölçekte denemek ve harcamayı baştan sınırlamak seni korur. Fatura günlerini takvimine işlemek de rahatlatır.

Gelelim aşka. Satürn burcunda olduğu için verdiğin sözün ağırlığını daha net hissediyorsun; partnerinle önümüzdeki haftaya dair somut bir plan yapmak güveni artırır. Bekar Koç ise akşam saatlerinde tanışma uygulamasındaki bir profile fazla anlam yüklememeli, ilk izlenimi birkaç konuşmayla sınamalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…