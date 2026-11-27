İsrail Basını Beşiktaş Maçını Nasıl Gördü?
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Beşiktaş ile İsrail takımı Hapoel Beer-Sheva arasında Batum'da oynanan UEFA Avrupa Ligi maçı, tribünlerdeki gerginlik nedeniyle yarım kalan bir geceye dönüştü. Filistin bayrağı açan taraftarlara Gürcü polisi saldırdı. Olaylar yalnızca Türkiye'de değil, İsrail basınında da geniş yer buldu. Peki, İsrail basını Beşiktaş maçını nasıl gördü?
İsrail basını maçı sahadan önce tribünlerdeki atmosfer üzerinden manşete taşıdı.
Aynı olay, İsrail gazetelerinde farklı çerçevelerle anlatıldı.
İsrail basınının ortak üç başlığı: Güvenlik, protesto ve polis müdahalesi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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