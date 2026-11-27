Israel Hayom, tribündeki ilk gerginliği 'provokasyon' çerçevesinde verdi. Habere göre bir Beşiktaş taraftarı Filistin bayrağını Hapoel Beer-Sheva taraftarlarının bulunduğu bölüme doğru açtı, güvenlik görevlileri müdahale etti ve bu sırada taraftarlarla görevliler arasında gerginlik yaşandı. Gazete ayrıca İsrailli taraftarların güvenlik kaygılarını ve maçın İstanbul yerine Gürcistan'da oynanmasının arka planını öne çıkardı.

Sport5 ise Gürcistan polisinin Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına müdahalesini ve ardından yaşanan arbedeyi haberleştirdi. Haberde yaklaşık 10 taraftarın gözaltına alındığı ileri sürüldü. Ancak gözaltı sayısına ve güvenlik görevlilerine atfedilen ifadelere dair bağımsız bir resmi açıklama bulunmuyor; bu bilgiler Sport5'in aktardığı iddialar olarak yer aldı.

Maç, 25-26. dakikalarda kritik bir noktaya geldi. Müdahale ve arbedenin ardından hakem ve futbolcular güvenlik gerekçesiyle soyunma odasına yöneldi. Uluslararası basında polis müdahalesi sırasında biber gazı kullanıldığı yazıldı; İspanyol AS gazetesi ise karşılaşmanın yarım saat dolmadan askıya alındığını duyurdu.