Bu mutfakta kümes hayvanları da sınırlı miktarda yeniliyor. Beyaz pirinç ya da makarna yerine tatlı patates, çeşitli kök sebzeler ve karabuğdaydan yapılan soba eriştesi tercih ediliyor. Ada sakinleri bunları deniz ürünleri, tofu ve miso gibi soya ürünleri, orman meyveleri ve deniz yosunuyla birleştiriyor. Sebze tarafında shiitake mantarı, acı kavun ve koyu yeşil yapraklı sebzeler öne çıkıyor.

Tipik bir Okinawa öğünü bir kase miso çorbası, deniz yosunuyla buharda pişirilmiş sebzeler ve bir fincan yasemin çayından oluşuyor. İşlenmiş gıdalar, zararlı yağlar ve rafine şeker ise bu sofralarda yer almıyor.