97 Yaşına Kadar Yaşayanların Köyü Olarak Biliniyor: Sırları Sonunda Belli Oldu
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Japonya'nın güneyindeki Okinawa takımadalarında yer alan Ogimi köyü, sakinlerinin olağanüstü yaşam süresiyle araştırmacıların dikkatini çekiyor. Nüfusu 3 binin altında olan köyde 100 yaşı aşan birini görmek çok normal hale geldi. Peki bu uzun ve sağlıklı yaşamın arkasında ne yatıyor?
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Dünya genelinde Yüzlükler Köyü olarak tanınan Ogimi, insan ömrünün en uzun olduğu bölgelerden biri sayılıyor.
Okinawa diyetinin merkezinde bol sebze ve deniz ürünleri yer alırken kırmızı et ve şeker çok az tüketiliyor.
Bölge halkı yemeği bir ritüel olarak görüyor ve doyma hissine ulaştığı anda sofradan kalkıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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