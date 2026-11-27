Oyunculuk kariyerinde proje seçimleri konusunda titiz davranan Hande Ataizi, MAC+ YouTube kanalında çalışma prensibine ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

Çalıştığı dönemlerde mesleğinin karşılığını aldığını ve sürekli daha fazlasını kazanmak gibi bir isteğinin olmadığını belirten oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

'2 sene çalışıyorum, 3 sene çalışmıyorum yani. Yapacak bir şey yok çünkü ben hani mutlu olmak üzere bu hayata geldim ve hani severek yapıyorum işimi. E bizim işimizde de mesela hani çalıştığın dönemde iyi bir karşılık alıyorsun. Onun için hani ben de öyle hani çok aç gözlü bir insan değilim; daha da olsun, daha da olsun, daha da fazla olsun hani olmadığı için o süreç içinde full'ünden kendimi ayırmak istiyorum.'

Yoğun çalışma temposunun kendisine ve sevdiği aktivitelere ayırdığı zamanı kısıtladığını belirten Ataizi, spor yapmaya ve seyahat etmeye de vakit ayırmak istediğini söyledi.

Ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü:

'Çünkü öbür türlü o sirkülasyonun içinde ben kendi ruhumu muhafaza edemiyorum. Ya da sevdiğim şeylerden hep böyle limitli olmuş oluyor; hani spor da limitli, seyahat de limitli. Onun için hani böyle güzel proje peşinde oluyorum, bana uyan.'