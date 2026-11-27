Hande Ataizi Neden Her Yıl Bir Dizide Rol Almadığını Açıkladı
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Ruhsar'dan Camdaki Kız'a kadar pek çok unutulmaz yapımda rol alan Hande Ataizi, MAC+ YouTube kanalına konuk oldu. Son olarak 2024 yılında Taş Kağıt Makas dizisinde izlediğimiz ünlü oyuncu, neden arka arkaya projelerde yer almadığını anlattı. Yaklaşık 30 yıldır oyunculuk kariyerini sürdüren Ataizi, çalışma hayatında mutluluğunu ön planda tuttuğunu söyledi.
KAYNAK: MAC+
Hande Ataizi, 90'lı yıllardan bu yana ekranların sevilen isimlerinden biri.
Hande Ataizi, neden arka arkaya projelerde yer almadığını anlattı.
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