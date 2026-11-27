Sırbistan'ın Öğrenci Hükümeti Açıkladı: Haftada 4 Gün Çalışma ve Televizyon Programlarına Yasak Çağrısı
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Sırbistan'da Ekim ayındaki seçimi kazanan ve lideri bulunmayan Öğrenci Listesi, ülkeyi yeni bir döneme taşıyacak planlarını açıkladı. Gündemdeki başlıklar arasında haftada 4 gün çalışma ve reality şovlara getirilecek ciddi kısıtlamalar yer alıyor. Peki yeni yönetim neleri değiştirmeyi hedefliyor?
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Öğrenci Listesi, karasal kanallarda reality programlarına günlük 45 dakika sınır getirmeyi planlıyor.
Parti, reality şovları Vucic döneminin şiddet kültürünün simgelerinden biri olarak görüyor.
Yeni yönetimin gündeminde çalışma saatleri ve Avrupa Birliği yolunda yeni adımlar da bulunuyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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