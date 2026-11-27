Ekim seçiminde Rusya Devlet Başkanı Putin'in müttefiki olarak bilinen uzun soluklu lider Aleksandar Vucic'i görevden uzaklaştıran Öğrenci Listesi, yolsuzlukla mücadele sözü vermişti. Partinin internet sitesinde yayımlanan planlara göre reality programları karasal kanallarda yalnızca gece 11'den sonra ve günde en fazla 45 dakika yayınlanabilecek.

Tekrar bölümleri ve ek yayınlar da bu süreye dahil edilecek, canlı yayınlar ise tamamen yasaklanacak. Yayıncılar şiddet, nefret söylemi ya da tehdit görülmesi halinde programı kesmek zorunda kalacak. Ücretli abonelik kanalları ise kısıtlamanın dışında tutulacak.