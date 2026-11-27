25 Kasım'da Esra Ezmeci'nin YouTube kanalında yayınlanan bölümde Üşümezsoy, gençlik yıllarından aşk hayatına, 76 yaşında nasıl formda kaldığından güçlü kadınlara bakışına kadar pek çok konuda içini döktü. Sohbet güzellik anlayışına geldiğinde ise ünlü profesör yerinden uzanıp Ezmeci'nin ayak bileğini işaret etti.

Sosyal medyada paylaşılan kesite göre Üşümezsoy, sunucuya 'Sen güzel bir kadınsın, antrenman yaparak vücudundan sularını atman gerek. Ayak bileklerinin incelmesi lazım' dedi. Gülümseyerek 'Bende biraz kilo var hocam' diye karşılık veren Ezmeci'ye ise 'Kiloyu atarız ama ayak bileklerinin esnekliği güzel' yanıtını verdi.