Şener Üşümezsoy'dan "Vücudundan Sularını Atman Gerek" Dediği Esra Ezmeci'ye Bi' Garip İltifat
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Deprem açıklamalarıyla tanınan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu kez Esra Ezmeci'nin YouTube'daki Kırmızı Çizgi programında söyledikleriyle gündemde. Sohbet güzellik anlayışına geldiğinde Üşümezsoy'un sunucuya yaptığı yorumlar, sosyal medyada paylaşılan bir kesitle hızla yayıldı. Stüdyoda yaşanan o diyalog, izleyicilerin de dilinden düşmedi.
Kaynak: Esra Ezmeci YouTube
Şener Üşümezsoy, deprem uyarılarıyla tanınan jeolog kimliğinin yanı sıra son günlerde tavernadaki dansıyla da konuşuldu.
Kırmızı Çizgi'de güzellik anlayışını anlatan Şener Üşümezsoy, Esra Ezmeci'nin ayak bileklerine dikkat çekti.
Esra Ezmeci ile Şener Üşümezsoy arasındaki ayak bileği diyaloğu, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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