Otoparkların havalandırma ve elektrik tesisatı kıvılcım güvenlikli (ex-proof) olarak kurulacak. Havalandırma sistemi, yer seviyesinde biriken LPG'yi algılayan cihaza bağlı olarak otomatik çalışacak ve gazı süpürecek kapasitede olacak. Zeminde uygun eğimle oluşturulan derelerle su tahliyesi sağlanırken bu bölümlerde ızgara sistemi kesinlikle kullanılmayacak, tahliye noktalarına ise gaz geçişini engelleyen sifonlu rögarlar yerleştirilecek. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler de bu otoparkların kaydını tutacak ve yıllık denetimlerini yapacak ya da yaptıracak.