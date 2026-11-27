LPG'li Araçların AVM Otoparklarına Girişi İçin Aranan Şartlar Yeni Yönetmelikte Yer Aldı
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Yeni Bina Yangın Yönetmeliği Resmî Gazete'de yayımlandı ve LPG'li araç sahiplerini ilgilendiren kurallar da metinde yer aldı. LPG ve CNG yakıt sistemli araçlar için kapalı otopark yasağı genel kural olarak korunurken alışveriş merkezlerine belirli şartlarla istisna tanınıyor. Bu istisnadan yararlanmak isteyen otopark işletmelerinin ve sürücülerin yerine getirmesi gereken koşullar bulunuyor.
AVM otoparklarına önce belge şartı geliyor.
LPG'li araçlar en fazla birinci bodruma inebilecek.
Havalandırma ve zemin için teknik kurallar var.
Girişte ruhsat ve muayene kontrolü yapılacak.
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