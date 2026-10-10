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Yaşam
Avukat Tutmadı, Yapay Zekaya Sordu: Otopark Cezasından ChatGPT ile Kurtuldu

Avukat Tutmadı, Yapay Zekaya Sordu: Otopark Cezasından ChatGPT ile Kurtuldu

ChatGPT
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 11:18
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İngiltere'de bir adam, ödeme makinesi kart kabul etmediği için geç ödediği otopark ücreti yüzünden 100 sterlinlik cezayla karşılaştı. Cezayı ödemeyi reddeden adam, avukat tutmak yerine şirketten gelen her mektubu ChatGPT'ye yükleyerek yanıt verdi. Yaklaşık 3 yıl süren mücadelenin sonunda ceza düşürüldü.

İşte detaylar. 

Kaynak

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Ödeme Makinesi Kart Kabul Etmedi

Ödeme Makinesi Kart Kabul Etmedi

LADbible'ın haberine göre Essex'in Chelmsford kentinde yaşayan 45 yaşındaki rafineri işçisi Rafal Goral, 4 Ağustos 2023'te Cornwall'daki sahil kasabası Newquay'e gitti. Goral, saat 10.12 civarında Smart Parking Limited şirketinin işlettiği bir otoparka girdi.

Otoparktaki ödeme makinesi kart kabul etmeyince Goral sıraya girdi ve ardından ödemeyi bir uygulama üzerinden yaptı. Uygulamayı indirip ödeme yapmak zaman aldı. Bu kez de otoparka girişinden ödeme yaptığı ana kadar bir miktar zaman kaybetti. 25 Ağustos'ta eline ulaşan bildirimde, geç ödeme nedeniyle 100 sterlin otopark ücreti cezası ödemesi gerektiği yazıyordu.

Avukatı ChatGPT Oldu

Avukatı ChatGPT Oldu

Goral eylülde cezaya itiraz etti ancak ocak ayına kadar yanıt alamadı. Ocak ayında gelen yazıda ceza 170 sterline yükselmişti. Ardından mahkemeye gitmekle tehdit eden mektuplar gelmeye başladı. Şirket bir noktada talebini 60 sterline düşürdü ama Goral ödemeyi reddedince yine mahkemeyle tehdit edildi.

Goral, şirketten gelen her mektubu ChatGPT'ye yükleyip ne yazması ve nereye başvurması gerektiğini sordu. Süreci şöyle anlattı:

'Her şeyi yapay zekanın yardımıyla yaptım. __Beni korkutmaya çalışıyorlardı.'

'Davut ile Golyat'ın Savaşı Gibiydi'

Goral, cezayı ödeyecek parası olduğunu ama meselenin prensip olduğunu söyledi. Karşısında avukatları ve büyük bütçesi olan bir şirket olduğunu belirten Goral, 'Bu bir tür Davut ile Golyat savaşı' dedi.

Yaklaşık 3 yıl süren yazışmaların ardından ceza düşürüldü. Goral, 'Çok mutluyum' diyerek herkese aynı durumda pes etmemeleri çağrısında bulundu. LADbible, konuyla ilgili Smart Parking Limited'den yorum istediğini belirtti. 

Haberde, üretken yapay zekanın hukuki tavsiye için önerilmediği de hatırlatıldı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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