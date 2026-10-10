Avukat Tutmadı, Yapay Zekaya Sordu: Otopark Cezasından ChatGPT ile Kurtuldu
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İngiltere'de bir adam, ödeme makinesi kart kabul etmediği için geç ödediği otopark ücreti yüzünden 100 sterlinlik cezayla karşılaştı. Cezayı ödemeyi reddeden adam, avukat tutmak yerine şirketten gelen her mektubu ChatGPT'ye yükleyerek yanıt verdi. Yaklaşık 3 yıl süren mücadelenin sonunda ceza düşürüldü.
İşte detaylar.
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Ödeme Makinesi Kart Kabul Etmedi
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Avukatı ChatGPT Oldu
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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