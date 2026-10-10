Avukat Tutmadı, Yapay Zekaya Sordu: Otopark Cezasından ChatGPT ile Kurtuldu

Goral eylülde cezaya itiraz etti ancak ocak ayına kadar yanıt alamadı. Ocak ayında gelen yazıda ceza 170 sterline yükselmişti. Ardından mahkemeye gitmekle tehdit eden mektuplar gelmeye başladı. Şirket bir noktada talebini 60 sterline düşürdü ama Goral ödemeyi reddedince yine mahkemeyle tehdit edildi.

Goral, şirketten gelen her mektubu ChatGPT'ye yükleyip ne yazması ve nereye başvurması gerektiğini sordu. Süreci şöyle anlattı:

'Her şeyi yapay zekanın yardımıyla yaptım. __Beni korkutmaya çalışıyorlardı.'

'Davut ile Golyat'ın Savaşı Gibiydi'

Goral, cezayı ödeyecek parası olduğunu ama meselenin prensip olduğunu söyledi. Karşısında avukatları ve büyük bütçesi olan bir şirket olduğunu belirten Goral, 'Bu bir tür Davut ile Golyat savaşı' dedi.

Yaklaşık 3 yıl süren yazışmaların ardından ceza düşürüldü. Goral, 'Çok mutluyum' diyerek herkese aynı durumda pes etmemeleri çağrısında bulundu. LADbible, konuyla ilgili Smart Parking Limited'den yorum istediğini belirtti.

Haberde, üretken yapay zekanın hukuki tavsiye için önerilmediği de hatırlatıldı.