Tok Olmamıza Rağmen Tatlıya Hayır Diyemiyorsanız Nedeni Bu Olabilir! Anatomi Profesörü Açıkladı

Doyduğunuzu söyleyip tabağı kenara ittikten sadece birkaç dakika sonra tatlı gelince iştahınızın yeniden açılması, pek çok kişinin yaşadığı bir durum. Japoncada bunun için 'ayrı mide' anlamına gelen 'betsubara' diye bir ifade bile var.

Bristol Üniversitesi'nden anatomi profesörü Michelle Spear'a göre ise midemizde tatlıya ayrılmış bir bölme yok. Bu hissin arkasında mide, beyin ve hormonların birlikte çalıştığı birkaç mekanizma bulunuyor.

İşte detaylar.

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