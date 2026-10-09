Tok Olmamıza Rağmen Tatlıya Hayır Diyemiyorsanız Nedeni Bu Olabilir! Anatomi Profesörü Açıkladı
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Doyduğunuzu söyleyip tabağı kenara ittikten sadece birkaç dakika sonra tatlı gelince iştahınızın yeniden açılması, pek çok kişinin yaşadığı bir durum. Japoncada bunun için 'ayrı mide' anlamına gelen 'betsubara' diye bir ifade bile var.
Bristol Üniversitesi'nden anatomi profesörü Michelle Spear'a göre ise midemizde tatlıya ayrılmış bir bölme yok. Bu hissin arkasında mide, beyin ve hormonların birlikte çalıştığı birkaç mekanizma bulunuyor.
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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