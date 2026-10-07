Sivilce, Egzama ve Sedef Bu Eksikliğe İşaret Ediyor: Canan Karatay Bağışıklık İçin Uyardı
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Prof. Dr. Canan Karatay, YouTube kanalında son dönemde popüler olan glutatyonu anlattı. Karatay'a göre bu antioksidan, bağışıklık sisteminin en önemli parçalarından biri. Karatay, sivilce, egzama ve sedef gibi cilt sorunlarının glutatyon eksikliğine işaret edebileceğini savundu. Ancak ona göre glutatyon tek başına yeterli değil. Glutatyonun işe yaraması için üç yardımcıya ihtiyaç var.
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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