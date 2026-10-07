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Sivilce, Egzama ve Sedef Bu Eksikliğe İşaret Ediyor: Canan Karatay Bağışıklık İçin Uyardı

Sivilce, Egzama ve Sedef Bu Eksikliğe İşaret Ediyor: Canan Karatay Bağışıklık İçin Uyardı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 14:07
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Prof. Dr. Canan Karatay, YouTube kanalında son dönemde popüler olan glutatyonu anlattı. Karatay'a göre bu antioksidan, bağışıklık sisteminin en önemli parçalarından biri. Karatay, sivilce, egzama ve sedef gibi cilt sorunlarının glutatyon eksikliğine işaret edebileceğini savundu. Ancak ona göre glutatyon tek başına yeterli değil. Glutatyonun işe yaraması için üç yardımcıya ihtiyaç var.

İşte detaylar. 

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Moda Oldu: Glutatyon Nedir, Vücutta Ne İşe Yarar?

Moda Oldu: Glutatyon Nedir, Vücutta Ne İşe Yarar?

Karatay, glutatyonun vücudun, özellikle de karaciğerin ürettiği en önemli antioksidanlardan biri olduğunu hatırlattı. Son dönemde damardan uygulanmasının moda haline geldiğini de söyledi.

Karatay'ın anlattığına göre glutatyon vücutta şu işleri üstleniyor:

  • Ağır metallerin vücuttan atılmasına yardım ediyor.

  • Metabolizma sonucu oluşan atıkların temizlenmesine katkı sağlıyor.

  • Bağışıklık sistemini destekliyor.

Ancak Tek Başına Yetmiyor

Karatay bu konuda net konuştu: 'Glutatyon sülfür olmasa işe yaramaz. Selenyum olmasa işe yaramaz. Magnezyum olmasa işe yaramaz.'

Sivilce, Egzama ve Sedef: Cilt Bu Eksikliğin Sinyalini Veriyor Olabilir

Sivilce, Egzama ve Sedef: Cilt Bu Eksikliğin Sinyalini Veriyor Olabilir

Karatay'a göre vücutta glutatyon eksik olduğunda halsizlik görülebiliyor. Cilt de bu durumdan etkileniyor.

Karatay; egzama, sedef hastalığı (psoriasis), ciltte kuruma ve dökülme ile ergenlikte ya da sonrasında görülen sivilcelerin glutatyon, sülfür, selenyum ve magnezyum eksikliğine işaret edebileceğini söyledi.

Ancak Karatay, damardan glutatyon uygulamasından yana olmadığını belirtti. 

Uygulanacaksa yanında mutlaka magnezyum ve selenyum da verilmesi gerektiğini, aksi halde 'boşa gideceğini' savundu.

Bilmekte Fayda Var

Sivilce, egzama ve sedefin genetik, hormonal ve bağışıklıkla ilgili pek çok farklı nedeni olabiliyor. Cilt sorunlarında ve takviye ya da damardan uygulama kararlarında mutlaka bir hekime danışmak gerekiyor.

Kış Sebzeleri ve Turşu: Karatay'ın Bağışıklık İçin Önerdiği Sülfürlü Besinler

Kış Sebzeleri ve Turşu: Karatay'ın Bağışıklık İçin Önerdiği Sülfürlü Besinler

Karatay, glutatyonun besinlerle desteklenmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. Bunun için sülfür içeren besinlere dikkat çekti:

  • Sarımsak

  • Soğan ve kırmızı soğan

  • Lahana

  • Kış sebzeleri

Karatay'a göre bu sebzelerin turşusu fermente olduğu için daha da faydalı. Ancak sebzelerin ilaçsız, yani tarım ilacı kullanılmadan yetiştirilmiş olması gerektiğinin altını çizdi.

Stres ve Ameliyat Sonrası Dönem

Karatay, ilaçların ve tarım ilaçlarının yarattığı toksinlerin, fiziksel ve zihinsel stresin ve ameliyat sonrası dönemin vücutta serbest radikalleri artırdığını, glutatyonun bu etkilere karşı da koruduğunu savundu.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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