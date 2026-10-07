Sivilce, Egzama ve Sedef Bu Eksikliğe İşaret Ediyor: Canan Karatay Bağışıklık İçin Uyardı

Karatay, glutatyonun besinlerle desteklenmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. Bunun için sülfür içeren besinlere dikkat çekti:

Sarımsak

Soğan ve kırmızı soğan

Lahana

Kış sebzeleri

Karatay'a göre bu sebzelerin turşusu fermente olduğu için daha da faydalı. Ancak sebzelerin ilaçsız, yani tarım ilacı kullanılmadan yetiştirilmiş olması gerektiğinin altını çizdi.

Stres ve Ameliyat Sonrası Dönem

Karatay, ilaçların ve tarım ilaçlarının yarattığı toksinlerin, fiziksel ve zihinsel stresin ve ameliyat sonrası dönemin vücutta serbest radikalleri artırdığını, glutatyonun bu etkilere karşı da koruduğunu savundu.