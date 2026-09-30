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Hasta Fillerin Şifa Aradığı 35 Bitki Kayda Geçirildi: Anne Filler Yavrularına Karışım Hazırlıyor

Hasta Fillerin Şifa Aradığı 35 Bitki Kayda Geçirildi: Anne Filler Yavrularına Karışım Hazırlıyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 16:13
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Kenya'daki Elgon Dağı çevresinde filleri yıllardır izleyen yerel uzmanlar, hasta fillerin belirli bitkilere yöneldiğini, hatta anne fillerin yavrularına bitkiden karışım hazırladığını anlatıyor. Scientific Reports dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma bu tanıklıkları bir araya getirdi ve fillerin şifa amacıyla kullanıyor olabileceği 35 bitkiyi kayda geçirdi!

İşte detaylar.

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35 Bitkiden 8'i Hasta Fillerle İlişkilendirildi

35 Bitkiden 8'i Hasta Fillerle İlişkilendirildi

Fabien Schultz liderliğindeki uluslararası ekip, bölgenin yerli halkı Sabaotlardan 8 uzmanla görüştü. Yaban hayatı gözcüleri, emekli bir korucu ve köy yaşlılarından oluşan bu grubun hepsi, bölgedeki filleri 20 yıldan uzun süredir gözlemliyordu.

Görüşmelerde fillerin şifa amacıyla yöneldiği düşünülen 39 kaynak öne çıktı: 35 bitki türü ve 4 farklı toprak, mineral ya da kil. 

Araştırmacılar bu kaynakları, anlatılan davranışlara göre farklı kategorilere ayırdı. En güçlü kategoriye 8 bitki girdi. Bunlar, görüşmecilere göre gözle görülür şekilde hasta olan fillerin aradığı ya da yavrularına verdiği bitkiler.

Görüşmeciler bazı kaynaklar için somut örnekler de verdi: Alışılmadık beslenme anları, bir bitkinin özel bir şekilde hazırlanması ya da nadiren uğranan bir kaynağa yönelme gibi. Üstelik bu 39 kaynağın yüzde 87'si, Sabaotların kendi geleneksel tıbbında da kullanılıyor.

Anne Filler Yavrularına Karışım Hazırlıyor

Anne Filler Yavrularına Karışım Hazırlıyor

Araştırmanın en çarpıcı anlatıları anne fillerle ilgili. Kenya'nın The Star gazetesine göre bir yaban hayatı gözcüsü, yerel dilde 'Angurweet' denen ve bölgede mide rahatsızlıklarına karşı kullanılan bir bitkiyi anlattı. Gözcünün aktardığına göre anne filler bu bitkinin yapraklarını ayıklıyor, başka ağaçların kökleriyle birlikte pürüzsüz hale gelene kadar çiğniyor ve sütle karıştırarak yavrularına veriyor.

Çalışmanın yazarlarından Brown Üniversitesi'nden Dr. Elodie Freymann'a göre bu anlatılar önemli bir şeyi hatırlatıyor:

'Bu, ilaçlarımızın insan dışı dünyayla ne kadar iç içe olduğunu gösteriyor.'

Peki Filler Gerçekten Kendini Tedavi Ediyor mu?

Peki Filler Gerçekten Kendini Tedavi Ediyor mu?

Henüz kesin konuşmak için erken. Çalışma, 8 kişinin tanıklığına dayanıyor. Filler uzun süre doğrudan izlenmedi, bitkilerin fillerdeki etkisi de test edilmedi. Makalenin başlığında fillerin 'muhtemelen' kendini tedavi ettiği yazması da bu yüzden.

Hayvanların kendi kendini tedavi etmesi bilimde 'zoofarmakognozi' olarak biliniyor ve daha önce şempanzeler, bazı kuşlar ve yunuslarda da gözlemlenmişti. The Star'ın aktardığına göre ekip şimdi bölgeye yaban hayatı kameraları yerleştiriyor, toplanan bitki örnekleri de laboratuvarda inceleniyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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