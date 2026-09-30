Hasta Fillerin Şifa Aradığı 35 Bitki Kayda Geçirildi: Anne Filler Yavrularına Karışım Hazırlıyor
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Kenya'daki Elgon Dağı çevresinde filleri yıllardır izleyen yerel uzmanlar, hasta fillerin belirli bitkilere yöneldiğini, hatta anne fillerin yavrularına bitkiden karışım hazırladığını anlatıyor. Scientific Reports dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma bu tanıklıkları bir araya getirdi ve fillerin şifa amacıyla kullanıyor olabileceği 35 bitkiyi kayda geçirdi!
İşte detaylar.
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35 Bitkiden 8'i Hasta Fillerle İlişkilendirildi
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Anne Filler Yavrularına Karışım Hazırlıyor
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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