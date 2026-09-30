Hasta Fillerin Şifa Aradığı 35 Bitki Kayda Geçirildi: Anne Filler Yavrularına Karışım Hazırlıyor

Fabien Schultz liderliğindeki uluslararası ekip, bölgenin yerli halkı Sabaotlardan 8 uzmanla görüştü. Yaban hayatı gözcüleri, emekli bir korucu ve köy yaşlılarından oluşan bu grubun hepsi, bölgedeki filleri 20 yıldan uzun süredir gözlemliyordu.

Görüşmelerde fillerin şifa amacıyla yöneldiği düşünülen 39 kaynak öne çıktı: 35 bitki türü ve 4 farklı toprak, mineral ya da kil.

Araştırmacılar bu kaynakları, anlatılan davranışlara göre farklı kategorilere ayırdı. En güçlü kategoriye 8 bitki girdi. Bunlar, görüşmecilere göre gözle görülür şekilde hasta olan fillerin aradığı ya da yavrularına verdiği bitkiler.

Görüşmeciler bazı kaynaklar için somut örnekler de verdi: Alışılmadık beslenme anları, bir bitkinin özel bir şekilde hazırlanması ya da nadiren uğranan bir kaynağa yönelme gibi. Üstelik bu 39 kaynağın yüzde 87'si, Sabaotların kendi geleneksel tıbbında da kullanılıyor.