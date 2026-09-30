Süper Lig'de Piyasa Değerleri Güncellendi: Beşiktaş Fenerbahçe'yi Geride Bıraktı
Transfermarkt'ın haberine göre, yaz transfer döneminin kapanmasının ardından Süper Lig'de kapsamlı bir piyasa değeri güncellemesi yapıldı. 239 futbolcunun yeniden değerlendirildiği listede yıldız isimlerin önemli bölümü değer kaybederken genç ve yükselişteki oyuncular öne çıktı. Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen 10 milyon euroluk düşüşe rağmen 65 milyon euroyla ligin en değerli futbolcusu olmayı sürdürdü. Güncellemenin en çok konuşulacak sonucu ise kulüp sıralamasında yaşandı: Beşiktaş toplam kadro değerini artırarak Fenerbahçe'yi geride bıraktı ve Galatasaray'ın ardından ikinci sıraya yükseldi. En fazla değer kaybeden futbolcu Fenerbahçeli Mason Greenwood olurken, en büyük artışı Trabzonspor'un savunmacısı Chibuike Nwaiwu yakaladı.
Galatasaray'da Osimhen 65 milyon euroya geriledi, kadro değeri 382 milyon euroya indi
Beşiktaş 274 milyon euroluk kadrosuyla Fenerbahçe'nin önüne geçti
En büyük artış Trabzonspor'da: Nwaiwu'nun değeri 10 milyon eurodan 18 milyon euroya çıktı
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