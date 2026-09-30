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Süper Lig'de Piyasa Değerleri Güncellendi: Beşiktaş Fenerbahçe'yi Geride Bıraktı

Süper Lig'de Piyasa Değerleri Güncellendi: Beşiktaş Fenerbahçe'yi Geride Bıraktı

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Onedio Üyesi
30.09.2026 - 16:48
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Transfermarkt'ın haberine göre, yaz transfer döneminin kapanmasının ardından Süper Lig'de kapsamlı bir piyasa değeri güncellemesi yapıldı. 239 futbolcunun yeniden değerlendirildiği listede yıldız isimlerin önemli bölümü değer kaybederken genç ve yükselişteki oyuncular öne çıktı. Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen 10 milyon euroluk düşüşe rağmen 65 milyon euroyla ligin en değerli futbolcusu olmayı sürdürdü. Güncellemenin en çok konuşulacak sonucu ise kulüp sıralamasında yaşandı: Beşiktaş toplam kadro değerini artırarak Fenerbahçe'yi geride bıraktı ve Galatasaray'ın ardından ikinci sıraya yükseldi. En fazla değer kaybeden futbolcu Fenerbahçeli Mason Greenwood olurken, en büyük artışı Trabzonspor'un savunmacısı Chibuike Nwaiwu yakaladı.

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Galatasaray'da Osimhen 65 milyon euroya geriledi, kadro değeri 382 milyon euroya indi

Galatasaray'da Osimhen 65 milyon euroya geriledi, kadro değeri 382 milyon euroya indi

Güncellemenin en fazla hissedildiği takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılıların yıldız santrforu Osimhen'in değeri 75 milyon eurodan 65 milyon euroya çekildi. Transfermarkt'ın Süper Lig piyasa değeri sorumlusu Sinan Yener, düşüşte 27 yaşındaki oyuncunun sakatlıklarının ve buna bağlı olarak kaçırdığı maçların belirleyici olduğunu söyledi. Nijeryalı golcü geçen sezon pek çok maçta forma giyemezken bu sezon da üç önemli karşılaşmayı kaçırdı. Değerinin Süper Lig ölçeğinde zaten çok yüksek olması da hesaba katıldı.

Aynı büyüklükte bir kayıp Rafael Leão'da da yaşandı. Serie A'dan 38 milyon euro bonservisle gelen Portekizli kanat 50 milyon eurodan 40 milyon euroya indi. Transfermarkt, yaz döneminde Galatasaray dışında oyuncuyla ciddi biçimde ilgilenen kulübün yalnızca Aston Villa olmasını, pazarının daraldığına dair bir işaret olarak yorumladı. Leroy Sané ise 30 yaşına girmesi, beklenen performansı henüz verememesi ve Almanya Milli Takımı'ndaki yerini kaybetmesi nedeniyle 20 milyon eurodan 15 milyon euroya geriledi.

Listede başka düşüşler de var: Wilfried Singo sakatlıklar yüzünden 23 milyon eurodan 20 milyon euroya, Uğurcan Çakır 15 milyon eurodan 13 milyon euroya, Roland Sallai 14 milyon eurodan 12 milyon euroya indi. Sarı-kırmızılı cephede yüz güldüren isim genç santrfor Deniz Gül oldu; 22 yaşındaki oyuncu değerini 5 milyon eurodan 10 milyon euroya çıkardı. Toplamda yaklaşık 30 milyon euro kaybeden Galatasaray'ın kadro değeri 412 milyon eurodan 382 milyon euroya indi, ancak takım ligin açık ara en değerli kadrosu olmaya devam ediyor.

Beşiktaş 274 milyon euroluk kadrosuyla Fenerbahçe'nin önüne geçti

Beşiktaş 274 milyon euroluk kadrosuyla Fenerbahçe'nin önüne geçti

Fenerbahçe'de gözler Mason Greenwood'daydı. Ligue 1'den 39 milyon euro bonservisle gelen 24 yaşındaki İngiliz oyuncunun değeri 55 milyon eurodan 40 milyon euroya indi ve 15 milyon euroluk kayıpla güncellemenin en çok değer kaybeden ismi oldu. Yener, yaz döneminde öne çıkan tek talibin Roma olmasını, oyuncunun milli takımda forma giymemesini ve geçmişteki saha dışı süreçlerini de değerlendirmeye kattıklarını belirtti. Kerem Aktürkoğlu 20 milyon eurodan 18 milyon euroya, lig kadrosuna yazılmayan Jayden Oosterwolde 17 milyon euroya, Marco Asensio ise 12 milyon euroya geriledi.

Sarı-lacivertlilerde yükselişin yüzü Archie Brown oldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkat çeken İngiliz sol bek 12 milyon eurodan 18 milyon euroya çıktı. Oğuz Aydın 9, Kojo Oppong 12, Vedat Muriqi 7 milyon euroya yükseldi. Buna rağmen Fenerbahçe'nin toplam değeri 281 milyon eurodan 261 milyon euroya indi.

Beşiktaş'ta ise tablo tam tersiydi. Fransa Ligue 2'den gelen 20 yaşındaki İlhan Fakılı'nın değeri 1,2 milyon eurodan 7 milyon euroya fırladı; yaklaşık yüzde 483'lük artış, oransal olarak güncellemenin en dikkat çekici değişimi oldu. Yener bu sıçramayı oyuncunun 5 gole doğrudan katkısı, Golden Boy listesinde ilk 100'e girmesi ve A Milli Takım'a çağrılmasıyla açıkladı. Junior Olaitan 7 milyon eurodan 12 milyon euroya, kaptan Orkun Kökçü 25 milyon eurodan 28 milyon euroya, Salih Özcan 3,5 milyon eurodan 6 milyon euroya çıktı. Dusan Vlahović 32, Ernest Poku 22, Semih Kılıçsoy 8 milyon euroya gerilese de siyah-beyazlıların toplam değeri 267 milyon eurodan 274 milyon euroya yükseldi. Bu artışla Beşiktaş, Fenerbahçe'yi geçerek ligin en değerli ikinci kadrosu oldu.

En büyük artış Trabzonspor'da: Nwaiwu'nun değeri 10 milyon eurodan 18 milyon euroya çıktı

En büyük artış Trabzonspor'da: Nwaiwu'nun değeri 10 milyon eurodan 18 milyon euroya çıktı

Güncellemenin en çok değer kazanan futbolcusu, Trabzonspor'un 23 yaşındaki Nijeryalı stoperi Chibuike Nwaiwu oldu. 8 milyon euroluk artışta genç yaşı, milli takıma çağrılması ve İngiltere'den yaklaşık 25 milyon euroluk teklifler geldiğine dair bilgiler etkili oldu. 15 milyon euro bonservisle kadroya katılan Aral Şimşir 10 milyon eurodan 15 milyon euroya, Noah Saviolo ve Wagner Pina ise 12'şer milyon euroya yükseldi.

Bordo-mavililerde düşüşler de sert oldu. 34 yaşındaki Mohamed Salah'ın değeri 22 milyon eurodan 17 milyon euroya geriledi. Yener, bunun performanstan değil yaşa bağlı piyasa dinamiklerinden ve Premier League'den Süper Lig'e geçişten kaynaklandığını vurguladı; Mısırlı yıldızın 1992 doğumlular arasında en değerli oyuncu olmayı sürdürdüğünü de ekledi. Fabinho 8, lig listesine alınmayan Batista Mendy 5, André Onana 8 milyon euroya indi. Artılar ve eksiler birbirini dengeleyince Trabzonspor'un toplam değeri yalnızca 1,5 milyon euro düşerek 184,3 milyon euroya geriledi.

Dört büyüklerin dışında Kasımpaşa öne çıktı: İstanbul ekibinin kadro değeri 36 milyon eurodan 42 milyon euroya çıkarken Adrian Benedyczak 7 milyon euroya yükseldi. Samsunspor 52,85, Göztepe 63 milyon euroya ulaştı; Gençlerbirliği'nin 19 yaşındaki oyuncusu Ousmane Diabate ise değerini 1 milyon eurodan 3 milyon euroya çıkardı. Başakşehir 72, Konyaspor 35, Çorum FK yaklaşık 62 milyon euroya geriledi. Transfermarkt, bu rakamların ödenen bonservisleri değil, topluluk tartışmaları ve çeşitli fiyat modelleriyle belirlenen beklenen değeri gösterdiğini, hesaplamada herhangi bir algoritma kullanılmadığını da hatırlatıyor.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Onedio Üyesi
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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