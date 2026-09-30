Süper Lig'de Piyasa Değerleri Güncellendi: Beşiktaş Fenerbahçe'yi Geride Bıraktı

Güncellemenin en fazla hissedildiği takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılıların yıldız santrforu Osimhen'in değeri 75 milyon eurodan 65 milyon euroya çekildi. Transfermarkt'ın Süper Lig piyasa değeri sorumlusu Sinan Yener, düşüşte 27 yaşındaki oyuncunun sakatlıklarının ve buna bağlı olarak kaçırdığı maçların belirleyici olduğunu söyledi. Nijeryalı golcü geçen sezon pek çok maçta forma giyemezken bu sezon da üç önemli karşılaşmayı kaçırdı. Değerinin Süper Lig ölçeğinde zaten çok yüksek olması da hesaba katıldı.

Aynı büyüklükte bir kayıp Rafael Leão'da da yaşandı. Serie A'dan 38 milyon euro bonservisle gelen Portekizli kanat 50 milyon eurodan 40 milyon euroya indi. Transfermarkt, yaz döneminde Galatasaray dışında oyuncuyla ciddi biçimde ilgilenen kulübün yalnızca Aston Villa olmasını, pazarının daraldığına dair bir işaret olarak yorumladı. Leroy Sané ise 30 yaşına girmesi, beklenen performansı henüz verememesi ve Almanya Milli Takımı'ndaki yerini kaybetmesi nedeniyle 20 milyon eurodan 15 milyon euroya geriledi.

Listede başka düşüşler de var: Wilfried Singo sakatlıklar yüzünden 23 milyon eurodan 20 milyon euroya, Uğurcan Çakır 15 milyon eurodan 13 milyon euroya, Roland Sallai 14 milyon eurodan 12 milyon euroya indi. Sarı-kırmızılı cephede yüz güldüren isim genç santrfor Deniz Gül oldu; 22 yaşındaki oyuncu değerini 5 milyon eurodan 10 milyon euroya çıkardı. Toplamda yaklaşık 30 milyon euro kaybeden Galatasaray'ın kadro değeri 412 milyon eurodan 382 milyon euroya indi, ancak takım ligin açık ara en değerli kadrosu olmaya devam ediyor.