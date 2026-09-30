article/comments
article/share
Haberler
Finans
Dr. Hakan Özerol Sıralıyor: Yıllık En Yüksek Geliri Açıklayan 5 Şirket

etiket Dr. Hakan Özerol Sıralıyor: Yıllık En Yüksek Geliri Açıklayan 5 Şirket

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
30.09.2026 - 17:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dünyanın en büyük şirketleri her yıl milyarlarca dolarlık gelir elde ediyor. Ancak bazı şirketler, belirli dönemlerde zirveye çıkarak kendi tarihleri açısından dikkat çekici gelir rakamlarına ulaşıyor. Peki şirketlerin açıkladığı en yüksek yıllık gelirler ne kadar? Dr. Hakan Özerol, bu şirketleri sizler için sıraladı! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Saudi Aramco

Saudi Aramco

Suudi Arabistan merkezli enerji şirketi Saudi Aramco, tarihindeki en yüksek yıllık gelir seviyelerinden birine 2022 yılında ulaştı. Şirketin o yılki geliri yaklaşık 604 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu yüksek rakamda petrol fiyatlarının küresel ölçekte yükselmesi ve satılan petrol miktarındaki artış önemli rol oynadı. Saudi Aramco'nun 2022 yılı finansal sonuçlarında satış ve diğer satış gelirleri 2,27 trilyon Suudi riyaline ulaşmıştı.

Vodafone

Vodafone

Telekomünikasyon sektörünün dünya çapındaki önemli şirketlerinden Vodafone da tarihinin en yüksek yıllık gelirlerinden biriyle listede yer alıyor. Şirketin söz konusu dönemdeki geliri yaklaşık 67 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Vodafone'un gelirleri, farklı ülkelerdeki geniş operasyonları ve milyonlarca müşteriye sunduğu iletişim hizmetlerinden oluşuyor.

Alphabet

Alphabet

Google'ın çatı şirketi Alphabet, özellikle reklam, YouTube ve bulut hizmetlerinden elde ettiği gelirlerle yıllar içinde büyük bir büyüme gösterdi. Şirketin yıllık geliri 2024 yılında yaklaşık 350 milyar dolara ulaştı. Alphabet'in gelirleri sonraki yıl da artarak 2025'te yaklaşık 402,8 milyar dolara çıktı. Böylece şirket, teknoloji sektöründeki en yüksek yıllık gelir rakamlarına ulaşan şirketlerden biri haline geldi.

NVIDIA

NVIDIA

Yapay zeka teknolojilerindeki hızlı gelişim, NVIDIA'nın gelirlerinde de büyük bir sıçrama yaşanmasını sağladı. Özellikle yapay zeka modellerinin çalıştırılması için kullanılan gelişmiş çiplere yönelik talep, şirketin son yıllardaki büyümesinin önemli nedenlerinden biri oldu. NVIDIA'nın 2026 mali yılında açıkladığı yıllık gelir yaklaşık 215,9 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, şirketin şimdiye kadar açıkladığı en yüksek yıllık gelir seviyesini temsil ediyor.

Apple

Apple

Apple, iPhone başta olmak üzere Mac, iPad, giyilebilir cihazlar ve hizmetlerden elde ettiği gelirlerle dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında bulunuyor. Şirketin 2022 mali yılındaki geliri yaklaşık 394,3 milyar dolara ulaşarak o dönem için rekor seviyeye çıktı. Apple'ın gelirleri daha sonraki yıllarda da yükselmeye devam etti ve 2025 yılında 416,2 milyar dolara ulaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Detaylar için 👇

@qnbturkiye

"Ne varsa petrolde var!" 🛢️ Dr. Hakan Özerol ile dünyanın en çok gelir elde eden 5 şirketini tahmin ettik. #Finans #Gelir #Şirket

♬ original sound - QNB Türkiye

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın