Dr. Hakan Özerol Sıralıyor: Yıllık En Yüksek Geliri Açıklayan 5 Şirket

Apple, iPhone başta olmak üzere Mac, iPad, giyilebilir cihazlar ve hizmetlerden elde ettiği gelirlerle dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında bulunuyor. Şirketin 2022 mali yılındaki geliri yaklaşık 394,3 milyar dolara ulaşarak o dönem için rekor seviyeye çıktı. Apple'ın gelirleri daha sonraki yıllarda da yükselmeye devam etti ve 2025 yılında 416,2 milyar dolara ulaştı.