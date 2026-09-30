Dr. Hakan Özerol Sıralıyor: Yıllık En Yüksek Geliri Açıklayan 5 Şirket
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Dünyanın en büyük şirketleri her yıl milyarlarca dolarlık gelir elde ediyor. Ancak bazı şirketler, belirli dönemlerde zirveye çıkarak kendi tarihleri açısından dikkat çekici gelir rakamlarına ulaşıyor. Peki şirketlerin açıkladığı en yüksek yıllık gelirler ne kadar? Dr. Hakan Özerol, bu şirketleri sizler için sıraladı! 👇
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Saudi Aramco
Vodafone
Alphabet
NVIDIA
Apple
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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