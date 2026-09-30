Ekonomik Alter Egonda Ne Saklı?
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Herkesin parayla kurduğu ilişki parmak izi kadar kendine hastır. Kredi kartı ekstren, marketteki o anlık kararların veya ay sonunu getirme şeklin aslında iç dünyanda yatan bambaşka bir karakteri ele veriyor. Kendi içindeki o gizli finansal kimliği tanımak fena bir fikir olmayabilir.
Hazırladığımız bu testle ekonomik alter egonu ortaya çıkarıyoruz.
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1. Maaşın yattığı o kutsal sabaha gidelim! Telefonuna bildirim düştü. İlk tepkin ne oluyor?
2. Açık konuşalım. Bazen kendini çok zengin hissedip sadece birkaç saatliğine de olsa milyarder gibi davrandığın oluyor mu?
3. Arkadaş grubuyla şık bir mekana gittiniz. Hesap geldi ve ortalık bir an sessizleşti. Sen o sırada ne yapıyorsun?
4. Beklenmedik bir yerden eline toplu bir para geçti. Ama öyle böyle değil, bayağı iyi bir meblağ. Ne yapacaksın bu parayı?
5. Sana bizden sınırsız para! Ama tek şartla: Tek bir şey alacaksın. Seç birini!
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6. Kredi kartı ekstreni en son ne zaman korkmadan inceledin?
7. İnternette alışveriş yaparken "Siparişi Onayla" butonuna basmadan hemen önceki ruh halin hangisi?
8. Ay sonuna daha on gün var ama senin bütçe çoktan kırmızı alarm vermeye başladı. Planın ne?
Ekonomik alter egonda bir kasa bekçisi yatıyor!
Bir satranç oyuncusu yatıyor resmen!
Alter egonda çoook rahat bir karakter var!
Alter egonda umursamaz biri var.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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