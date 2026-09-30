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Ekonomik Alter Egonda Ne Saklı?

etiket Ekonomik Alter Egonda Ne Saklı?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Editörü
30.09.2026 - 15:01
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Herkesin parayla kurduğu ilişki parmak izi kadar kendine hastır. Kredi kartı ekstren, marketteki o anlık kararların veya ay sonunu getirme şeklin aslında iç dünyanda yatan bambaşka bir karakteri ele veriyor. Kendi içindeki o gizli finansal kimliği tanımak fena bir fikir olmayabilir.

Hazırladığımız bu testle ekonomik alter egonu ortaya çıkarıyoruz.

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1. Maaşın yattığı o kutsal sabaha gidelim! Telefonuna bildirim düştü. İlk tepkin ne oluyor?

1. Maaşın yattığı o kutsal sabaha gidelim! Telefonuna bildirim düştü. İlk tepkin ne oluyor?

2. Açık konuşalım. Bazen kendini çok zengin hissedip sadece birkaç saatliğine de olsa milyarder gibi davrandığın oluyor mu?

3. Arkadaş grubuyla şık bir mekana gittiniz. Hesap geldi ve ortalık bir an sessizleşti. Sen o sırada ne yapıyorsun?

4. Beklenmedik bir yerden eline toplu bir para geçti. Ama öyle böyle değil, bayağı iyi bir meblağ. Ne yapacaksın bu parayı?

5. Sana bizden sınırsız para! Ama tek şartla: Tek bir şey alacaksın. Seç birini!

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6. Kredi kartı ekstreni en son ne zaman korkmadan inceledin?

7. İnternette alışveriş yaparken "Siparişi Onayla" butonuna basmadan hemen önceki ruh halin hangisi?

7. İnternette alışveriş yaparken "Siparişi Onayla" butonuna basmadan hemen önceki ruh halin hangisi?

8. Ay sonuna daha on gün var ama senin bütçe çoktan kırmızı alarm vermeye başladı. Planın ne?

Ekonomik alter egonda bir kasa bekçisi yatıyor!

Ekonomik alter egonda bir kasa bekçisi yatıyor!

Harcama yaparken kılı kırk yaran, hesabını kitabını mükemmel yapan birisin. Senin için para demek hayatta güvende hissetmek demek. O banka hesabındaki sayının sabit kalması veya artması sana inanılmaz bir huzur veriyor. Beklenmedik krizlere her zaman hazırlıklısın ama bazen bu aşırı kontrollü halin anın tadını çıkarmana engel olabiliyor. Biraz rahatlamak ve bazen hesap yapmadan yaşamak sana çok iyi gelecek.

Bir satranç oyuncusu yatıyor resmen!

Bir satranç oyuncusu yatıyor resmen!

Sen paraya sadece harcanacak bir kağıt parçası olarak değil daha çok para getirecek bir araç olarak bakıyorsun. Piyasayı okuma yeteneğin çok güçlü. Fırsatları görüyor, hesaplı riskler almaktan asla çekinmiyorsun. Paran boşta durduğunda için içini yiyor. Enflasyon veya krizler seni korkutmaz çünkü bu dalgalanmaları nasıl kendi lehine çevireceğini çok iyi biliyorsun.

Alter egonda çoook rahat bir karakter var!

Senin için para hayatı güzelleştiren ve anı yaşamayı sağlayan bir araç. Hesabında ne kadar olduğu değil o parayla ne kadar iyi vakit geçirdiğin önemli. İçinden gelen sesi dinliyor, kendini ödüllendirmeyi çok seviyorsun. Kredi kartı ekstreleri seni her ay ufak çaplı bir şoka soksa da hayata bir kere geldiğinin fazlasıyla farkındasın. Yalnız ay sonlarını biraz daha stressiz geçirmek için fren pedalının yerini öğrenmende fayda var.

Alter egonda umursamaz biri var.

Para, borsa, faiz oranları veya ekonomi senin gerçekten hiç ilgini çekmiyor. Finansal konuları yorucu buluyor, banka hesaplarına bakmaktan olabildiğince kaçınıyorsun. Senin derdin zengin olmak veya parayı katlamak değil sadece kafanın rahat etmesi. Excel tabloları veya yatırım araçlarıyla işin olmaz. Dünyadaki maddi hırslardan kendini öyle bir sıyırmışsın ki senin asıl zenginliğin bu umursamazlığında yatıyor.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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