Ekonomik Alter Egonda Ne Saklı?

Senin için para hayatı güzelleştiren ve anı yaşamayı sağlayan bir araç. Hesabında ne kadar olduğu değil o parayla ne kadar iyi vakit geçirdiğin önemli. İçinden gelen sesi dinliyor, kendini ödüllendirmeyi çok seviyorsun. Kredi kartı ekstreleri seni her ay ufak çaplı bir şoka soksa da hayata bir kere geldiğinin fazlasıyla farkındasın. Yalnız ay sonlarını biraz daha stressiz geçirmek için fren pedalının yerini öğrenmende fayda var.