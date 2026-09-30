Kaydır, İzle, Pişir: Yemek.com Keşfet ile Tarif Bulmak Çok Daha Kolay

Yemek.com Keşfet'i açtığınızda karşınıza yalnızca yemek ve tariflerle ilgili kısa videolar geliyor.

Tatlılardan ana yemeklere, kahvaltılıklardan pratik atıştırmalıklara kadar farklı tarifleri art arda izleyebiliyorsunuz. Böylece ilgilenmediğiniz içerikler arasında kaybolmadan doğrudan mutfağa dair fikirlerle karşılaşıyorsunuz. Özellikle “Bugün ne pişirsem?” diye düşündüğünüz anlarda birkaç kaydırmayla farklı seçenekler görmek mümkün oluyor.

Ekranı kaydırın, yeni tarifler keşfedin

Yemek.com Keşfet'in temelinde oldukça tanıdık ve kolay bir kullanım var: Videoyu izleyin, sıradaki tarif için ekranı kaydırın.

Bir tarif ilginizi çekmezse hızlıca diğerine geçebilir, beğendiğiniz bir tarif olduğunda videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Uzun tarif listelerini tek tek açmak yerine, yemeğin nasıl göründüğünü ve hazırlanışını kısa videolar üzerinden görerek karar verebilirsiniz.

Beğendiğiniz videodan doğrudan tarife geçebilirsiniz

Keşfet yalnızca tarif videosu izleyebileceğiniz bir alan olarak kalmıyor. Hoşunuza giden bir yemek gördüğünüzde tarifin detaylarına da tek tıkla hemen ulaşabiliyorsunuz.

Böylece videoda gördüğünüz yemeği yapmak istediğinizde ayrıca tarif aramanıza gerek kalmıyor. Malzemeleri ve yapılış aşamalarını inceleyerek doğrudan mutfağa geçebiliyorsunuz. Keşfetme ile tarif yapma arasındaki yol da böylece oldukça kısalıyor.

Kısacası Yemek.com Keşfet, kısa video izleme alışkanlığını tamamen yemek tariflerine taşıyor. Ekranı kaydırın, farklı yemekleri görün, hoşunuza gideni seçin ve dilerseniz birkaç dokunuşla tarifin detaylarına geçin. Böylece “Bugün ne pişirsem?” sorusuna cevap bulmak için ihtiyacınız olan ilham hep elinizin altında oluyor.