Kaydır, İzle, Pişir: Yemek.com Keşfet ile Tarif Bulmak Çok Daha Kolay
Ne pişireceğinize karar vermek için uzun uzun tarifler arasında dolaşmak bazen işin en zor kısmına dönüşebiliyor. Yemek.com, mobil uygulamasındaki Keşfet özelliğiyle bu süreci kısa tarif videolarıyla daha hızlı ve keyifli hale getiriyor.
Yemek.com Keşfet, yalnızca yemek ve tarif videolarından oluşan dikey bir video alanı sunuyor. Ekranı kaydırarak farklı tarifleri keşfedebiliyor, ilginizi çeken videoyu izleyebiliyor ve beğendiğiniz tarifin detaylarına doğrudan geçebiliyorsunuz. Böylece sosyal medyada alışık olduğunuz kısa video deneyimi, bu kez tamamen mutfağa ve yeni yemek fikirlerine ayrılıyor.
* Ücretsiz Yemek.com mobil uygulamasını buradan hemen telefonunuza indirebilirsiniz: Yemek.com iOS Uygulaması, Yemek.com Android Uygulaması
Yemek.com Keşfet'te sadece tarif videoları karşınıza çıkıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın