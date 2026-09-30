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Hakan Ural Canlı Yayında Kendini Tutamadı: Milyarlık Fon Soruşturmasına Ateş Püskürdü!

Hakan Ural Canlı Yayında Kendini Tutamadı: Milyarlık Fon Soruşturmasına Ateş Püskürdü!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
30.09.2026 - 15:18
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Kanal D ekranlarında yorumculuk yapan Hakan Ural, fon soruşturmasını konuştuğu canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kısa sürede katlanan paralara akıl sır erdiremeyen Ural'ın kurduğu cümle, kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.

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Fon soruşturmasıyla ilgili tartışmalar sürerken Hakan Ural Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fon soruşturmasıyla ilgili tartışmalar sürerken Hakan Ural Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fon soruşturmasını değerlendiren Ural, akılları karıştıran rakamları kendini yatırımcının yerine koyarak anlattı. Hakan Ural, kendi üzerinden bir örnek vererek kısa sürede olağanüstü kazanç sağlandığı senaryoda dahi yatırımcının neden çıkış yapmadığını sorgulayarak sert çıktı. 63 milyonunun iki gün sonra 100 milyona çıktığını söyleyen Ural, 'Yasaklı madde satsan bu kadar para kazanamazsın. Hiç gözünüz doymaz mı?' diye çıkıştı. “Ertesi gün gelip diyorlar ki: ‘Hakan abi, paran 200 milyon oldu.’ Koyduğunun iki katı, üç katı oldu diyorlar. Yine çıkmıyorum. 20 gün sonra diyorlar ki ‘500 milyon oldu.’ 500... Çıkmıyorum.” diyen Ural, “Milyar olmuş para, çıkmıyor. Ne zaman ki diyorlar ki ‘Operasyon geliyor, o zaman’' yorumunda bulundu. Ural, 'tezgah' yorumlarına da tepki gösterdi.

Hakan Ural'dan asıl sert çıkış SPK'ya geldi.

Hakan Ural'dan asıl sert çıkış SPK'ya geldi.

Ural, 'En büyük sıkıntılı yer SPK. Sen iki yıldan beri bu skandallara göz göre göre...' diyerek kurumun denetim rolünü sorguladı ve 'Hiç bana mazeret anlatma' diye ekledi. Kurumların üzerine düşeni yapması gerektiğini de vurguladı. 

Ne Olmuştu?

Tartışmanın fitili, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın Özata Denizcilik hisselerinden yaklaşık 163 milyon liralık yatırımla 2,17 milyar lira kazandığı iddiasıydı. Kaya, iddialar büyüyünce AK Parti'deki görevlerinden istifa etti ve siyasi sorumluluk aldığını, soruşturmanın bağımsız yürümesi için bu adımı attığını söyledi. Çiftin mal varlığı için dondurma kararı çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da istifanın ardından 'Yanlış yapanla vedalaşırız' demişti.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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