Hakan Ural Canlı Yayında Kendini Tutamadı: Milyarlık Fon Soruşturmasına Ateş Püskürdü!

Ural, 'En büyük sıkıntılı yer SPK. Sen iki yıldan beri bu skandallara göz göre göre...' diyerek kurumun denetim rolünü sorguladı ve 'Hiç bana mazeret anlatma' diye ekledi. Kurumların üzerine düşeni yapması gerektiğini de vurguladı.

Ne Olmuştu?

Tartışmanın fitili, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın Özata Denizcilik hisselerinden yaklaşık 163 milyon liralık yatırımla 2,17 milyar lira kazandığı iddiasıydı. Kaya, iddialar büyüyünce AK Parti'deki görevlerinden istifa etti ve siyasi sorumluluk aldığını, soruşturmanın bağımsız yürümesi için bu adımı attığını söyledi. Çiftin mal varlığı için dondurma kararı çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da istifanın ardından 'Yanlış yapanla vedalaşırız' demişti.