Hakan Ural Canlı Yayında Kendini Tutamadı: Milyarlık Fon Soruşturmasına Ateş Püskürdü!
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Kanal D ekranlarında yorumculuk yapan Hakan Ural, fon soruşturmasını konuştuğu canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kısa sürede katlanan paralara akıl sır erdiremeyen Ural'ın kurduğu cümle, kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.
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Fon soruşturmasıyla ilgili tartışmalar sürerken Hakan Ural Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Hakan Ural'dan asıl sert çıkış SPK'ya geldi.
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