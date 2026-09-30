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Köprü Yetmeyince Yıkmak Yerine Üstüne Yenisini Kurdular

Köprü Yetmeyince Yıkmak Yerine Üstüne Yenisini Kurdular

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 15:38
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Galler'deki Pontarfynach köyünde, Mynach Nehri'nin üzerinde tek değil tam üç köprü var. Farklı yüzyıllarda yapılan bu köprüler, eskisi yıkılmadan her seferinde onun hemen üstüne kurularak üst üste diziliyor.

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İlk köprüyü keşişler yaptı, trafik arttıkça üstüne iki köprü daha eklendi

İlk köprüyü keşişler yaptı, trafik arttıkça üstüne iki köprü daha eklendi

Ceredigion bölgesindeki Kambriyen Dağları'nda yer alan ve İngilizcede Devil's Bridge (Şeytan Köprüsü) olarak bilinen köyün Galce adı Pontarfynach. 'Pont' köprü, 'mynach' ise keşiş anlamına geliyor ve bu isim köprülerin hikayesine de ipucu veriyor.

Taştan yapılan ilk köprünün 1075-1200 yılları arasında, yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Strata Florida Manastırı'nın Sistersiyen keşişleri tarafından inşa edildiği düşünülüyor. Köprünün amacı, manastıra gelen keşişlerin ve konukların yolculuğunu kolaylaştırmaktı.

1753'te ilkinin hemen üstüne ikinci bir taş köprü yapıldı; bu köprü çamurlu yoldaki eğimi azaltarak öküz ve at arabalarının geçişini kolaylaştırdı, 1814'te de demir korkuluklarla süslendi. Kuzey ve Güney Galler arasındaki trafik yeniden arttığında ise 1901'de ikisinin de üstüne demir bir köprü kuruldu; bu köprüye 1982'de ağır araçlar için çelik kirişler eklendi.

Köprünün adı bir çiftçinin şeytanı keçiyle kandırdığı efsaneden geliyor

Köprünün adı bir çiftçinin şeytanı keçiyle kandırdığı efsaneden geliyor

Yerel efsaneye göre nehri geçmekte zorlanan bir çiftçi, bir köprü yapması için şeytanla anlaşma yaptı. Anlaşmaya göre köprüden ilk geçen ruh şeytanın olacaktı. Köprü tamamlanınca kurnaz çiftçi karşıya önce bir keçi gönderdi ve şeytanı öfkeden çıldırttı. Efsanenin başka bir versiyonunda ise ineğini geri almaya çalışan yaşlı bir kadın anlatılıyor.

Üst üste duran köprüler 1964'te koruma altına alındı ve Galler'in en tanınmış pitoresk yerlerinden biri olarak tescillendi. Ressam J.M.W. Turner bölgeyi çizdi, şair William Wordsworth de 1824'te buradaki coşkun akarsuya adadığı bir şiir yayımladı.

Bölge son yıllarda Hinterland adlı televizyon dizisinde de sıkça yer aldı. Ceredigion Belediyesi, köprülerin ve şelalelerin çevresini keşfetmek isteyenler için 2 kilometrelik kısa bir turdan 10 kilometrelik rotalara kadar farklı yürüyüş parkurları öneriyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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