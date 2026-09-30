Köprü Yetmeyince Yıkmak Yerine Üstüne Yenisini Kurdular

Ceredigion bölgesindeki Kambriyen Dağları'nda yer alan ve İngilizcede Devil's Bridge (Şeytan Köprüsü) olarak bilinen köyün Galce adı Pontarfynach. 'Pont' köprü, 'mynach' ise keşiş anlamına geliyor ve bu isim köprülerin hikayesine de ipucu veriyor.

Taştan yapılan ilk köprünün 1075-1200 yılları arasında, yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Strata Florida Manastırı'nın Sistersiyen keşişleri tarafından inşa edildiği düşünülüyor. Köprünün amacı, manastıra gelen keşişlerin ve konukların yolculuğunu kolaylaştırmaktı.

1753'te ilkinin hemen üstüne ikinci bir taş köprü yapıldı; bu köprü çamurlu yoldaki eğimi azaltarak öküz ve at arabalarının geçişini kolaylaştırdı, 1814'te de demir korkuluklarla süslendi. Kuzey ve Güney Galler arasındaki trafik yeniden arttığında ise 1901'de ikisinin de üstüne demir bir köprü kuruldu; bu köprüye 1982'de ağır araçlar için çelik kirişler eklendi.