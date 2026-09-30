Köprü Yetmeyince Yıkmak Yerine Üstüne Yenisini Kurdular
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Galler'deki Pontarfynach köyünde, Mynach Nehri'nin üzerinde tek değil tam üç köprü var. Farklı yüzyıllarda yapılan bu köprüler, eskisi yıkılmadan her seferinde onun hemen üstüne kurularak üst üste diziliyor.
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İlk köprüyü keşişler yaptı, trafik arttıkça üstüne iki köprü daha eklendi
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Köprünün adı bir çiftçinin şeytanı keçiyle kandırdığı efsaneden geliyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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