45 Ülkeye Ayakkabı Satıyordu: 76 Yıllık Türk Devi Mahkemelik Oldu
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İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 1950'li yıllardan bu yana ayakkabı üreten Bueno ve grup şirketleri hakkındaki kararını verdi. Konkordato sürecindeki 4 şirkete 1 yıllık kesin mühlet tanındı. Alacaklılara ise haklarını bildirmeleri için yalnızca 15 gün süre verildi.
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45 ülkeye ihracat yapan firmaya 1 yıllık kesin mühlet çıktı.
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Alacaklıların 15 gün içinde başvurması gerekiyor, 7 Ocak öncesi ve sonrası alacaklar ayrı bildirilecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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