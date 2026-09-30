article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
45 Ülkeye Ayakkabı Satıyordu: 76 Yıllık Türk Devi Mahkemelik Oldu

45 Ülkeye Ayakkabı Satıyordu: 76 Yıllık Türk Devi Mahkemelik Oldu

İstanbul
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
30.09.2026 - 15:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 1950'li yıllardan bu yana ayakkabı üreten Bueno ve grup şirketleri hakkındaki kararını verdi. Konkordato sürecindeki 4 şirkete 1 yıllık kesin mühlet tanındı. Alacaklılara ise haklarını bildirmeleri için yalnızca 15 gün süre verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

45 ülkeye ihracat yapan firmaya 1 yıllık kesin mühlet çıktı.

45 ülkeye ihracat yapan firmaya 1 yıllık kesin mühlet çıktı.

Türk ayakkabı sektörünün köklü isimlerinden Bueno için konkordato süreci yeni bir aşamaya geçti. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi; Bueno Ayakkabı ve Deri Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. ile aynı gruptaki Beneplast Ayakkabı ve Taban, Ecrin Ayakkabı ve Deri Sanayi ve Ethem Ayakkabı Deri Tekstil şirketlerine 1 yıllık kesin mühlet verilmesine hükmetti. Karar 29 Eylül 2026'da ilan edildi.

Grup şirketleri bu aşamaya gelmeden önce, 7 Ocak 2026'da geçici mühlet almıştı. Yaklaşık dokuz ay süren geçici dönemin ardından kesin mühlete geçilmesi, sürecin devam ettiğini gösteriyor. Ancak karar, konkordatonun onaylandığı ya da şirketlerin tasfiye edileceği anlamına gelmiyor. Önümüzdeki bir yıl boyunca şirketlerin yönetimi komiser heyetinin gözetiminde sürecek.

1950'li yıllardan bu yana sektörde olan Bueno, ayakkabının yanı sıra bot, sandalet, terlik, çanta ve aksesuar üretimiyle biliniyor. Firmanın ürünleri İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Yunanistan, Slovenya, Sırbistan, Ukrayna ve Rusya'dan Kanada, ABD, Hong Kong, Güney Kore, Çin ve Güney Afrika'ya kadar toplam 45 ülkeye ihraç ediliyor.

Alacaklıların 15 gün içinde başvurması gerekiyor, 7 Ocak öncesi ve sonrası alacaklar ayrı bildirilecek.

Alacaklıların 15 gün içinde başvurması gerekiyor, 7 Ocak öncesi ve sonrası alacaklar ayrı bildirilecek.

Mahkeme kararıyla birlikte alacaklılar için de geri sayım başladı. Bueno ve grup şirketlerinden alacağı bulunanların, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde alacaklarını bildirmesi gerekiyor. Başvurularda sözleşme, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi ve senet gibi belgelerin aslı ya da onaylı suretleri isteniyor.

İlanda dikkat çeken bir ayrıntı daha var: 7 Ocak 2026'dan önceki ve sonraki alacakların ayrı ayrı listelenmesi talep ediliyor. Döviz cinsinden alacaklar ise geçici mühletin verildiği gün geçerli olan Merkez Bankası efektif kuru üzerinden Türk lirasına çevrilecek.

Kesin mühlet süresince şirketlere karşı yeni icra takibi başlatılamıyor, devam eden takipler de duruyor. Bu koruma, konkordato talep eden firmalara borçlarını yeniden yapılandıracak bir plan hazırlamaları için nefes alanı tanıyor. Bueno'ya çıkan karar, son aylarda konkordato başvurusu yapan köklü sanayi şirketlerinin listesine bir yenisini eklemiş oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın