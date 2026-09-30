45 Ülkeye Ayakkabı Satıyordu: 76 Yıllık Türk Devi Mahkemelik Oldu

Türk ayakkabı sektörünün köklü isimlerinden Bueno için konkordato süreci yeni bir aşamaya geçti. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi; Bueno Ayakkabı ve Deri Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. ile aynı gruptaki Beneplast Ayakkabı ve Taban, Ecrin Ayakkabı ve Deri Sanayi ve Ethem Ayakkabı Deri Tekstil şirketlerine 1 yıllık kesin mühlet verilmesine hükmetti. Karar 29 Eylül 2026'da ilan edildi.

Grup şirketleri bu aşamaya gelmeden önce, 7 Ocak 2026'da geçici mühlet almıştı. Yaklaşık dokuz ay süren geçici dönemin ardından kesin mühlete geçilmesi, sürecin devam ettiğini gösteriyor. Ancak karar, konkordatonun onaylandığı ya da şirketlerin tasfiye edileceği anlamına gelmiyor. Önümüzdeki bir yıl boyunca şirketlerin yönetimi komiser heyetinin gözetiminde sürecek.

1950'li yıllardan bu yana sektörde olan Bueno, ayakkabının yanı sıra bot, sandalet, terlik, çanta ve aksesuar üretimiyle biliniyor. Firmanın ürünleri İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Yunanistan, Slovenya, Sırbistan, Ukrayna ve Rusya'dan Kanada, ABD, Hong Kong, Güney Kore, Çin ve Güney Afrika'ya kadar toplam 45 ülkeye ihraç ediliyor.