T24'e Erişim Engeli Getirildi: Gerekçe Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, T24 internet haber sitesi ve platforma ait sosyal medya hesapları hakkında erişim engeli kararı verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Ailem Güvende' soruşturması kapsamında alınan bu karar, uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı’na iletildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
T24'e erişim engeli.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Burak Doğan'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın