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T24'e Erişim Engeli Getirildi: Gerekçe Belli Oldu

T24'e Erişim Engeli Getirildi: Gerekçe Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
30.09.2026 - 16:01
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İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, T24 internet haber sitesi ve platforma ait sosyal medya hesapları hakkında erişim engeli kararı verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Ailem Güvende' soruşturması kapsamında alınan bu karar, uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı’na iletildi.

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T24'e erişim engeli.

T24'e erişim engeli.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir süredir devam ettirdiği “Ailem Güvende” soruşturması çerçevesinde, T24 yayın organına ait dijital mecralar mercek altına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda, haber portalının internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna sunulan yayınlar değerlendirildi.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, T24 platformunda ve bağlı sosyal medya kanallarında son bir yıl içerisinde yayımlanan materyaller detaylı şekilde tarandı. İncelemeler neticesinde, mecrada LGBT propagandası niteliği taşıdığı değerlendirilen toplam 118 farklı içeriğin üretildiği ve paylaşıldığı tespit edildi.

Söz konusu içeriklerin 'Ailem Güvende' soruşturmasının kapsamı dâhilinde değerlendirilmesinin ardından başsavcılık, ilgili erişim engeli talebini yargı merciine iletti.

Gazeteci Burak Doğan'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle👇🏻

Gazeteci Burak Doğan'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle👇🏻
twitter.com

'Ailem Güvende soruşturması kapsamında son 1 yıl içerisinde 118 LGBT propagandası niteliği taşıyan içerik üreten T24 adlı internet haber sitesinin internet ve sosyal medya hesaplarına İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince erişime engellendi.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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