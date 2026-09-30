T24'e Erişim Engeli Getirildi: Gerekçe Belli Oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir süredir devam ettirdiği “Ailem Güvende” soruşturması çerçevesinde, T24 yayın organına ait dijital mecralar mercek altına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda, haber portalının internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna sunulan yayınlar değerlendirildi.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, T24 platformunda ve bağlı sosyal medya kanallarında son bir yıl içerisinde yayımlanan materyaller detaylı şekilde tarandı. İncelemeler neticesinde, mecrada LGBT propagandası niteliği taşıdığı değerlendirilen toplam 118 farklı içeriğin üretildiği ve paylaşıldığı tespit edildi.

Söz konusu içeriklerin 'Ailem Güvende' soruşturmasının kapsamı dâhilinde değerlendirilmesinin ardından başsavcılık, ilgili erişim engeli talebini yargı merciine iletti.