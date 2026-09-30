Psikolog Açıkladı: Duygularını Yönetemeyen İnsanların Sosyal Ortamlarda Yaptığı 7 Şey
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Gün içinde öfkeden sevince, hayal kırıklığından rahatlamaya kadar pek çok duygu arasında gidip geliyoruz. Ancak bazen duygular kontrolden çıkıyor ve verdiğimiz tepkiler çevremizdekileri de etkiliyor. Klinik psikolog Dr. Ayli Carrero Pinedo, duyguların yönetilemediğini gösteren 7 sosyal alışkanlığı anlattı.
İşte o alışkanlıklar...
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Sorun duyguları yaşamak değil, onları yönetememek.
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Eleştirilince içine kapanmak ve art arda mesaj atmak ilk işaretler arasında.
Çatışmadan kaçmak ve herkesi memnun etmeye çalışmak da listede.
Tepki vermeden önce kendinize bu soruları sorun.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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