Psikolog Açıkladı: Duygularını Yönetemeyen İnsanların Sosyal Ortamlarda Yaptığı 7 Şey

Carrero Pinedo, 'Hepimiz öfkeleniriz, kaygılanırız, bunalırız, inciniriz. Duyguları yaşamak insan olmanın bir parçası. Asıl sorun, duygular kontrolü ele geçirip yavaşlamayı, durup düşünmeyi ve nasıl tepki vereceğimizi seçmeyi zorlaştırdığında başlıyor' diyor. Psikolog bu durumu yoğun trafikte araba kullanmaya benzetiyor: Gazdan ayağınızı çekip frene basmak yerine tek seçeneğinizin hızlanmak olduğunu hissetmek gibi.

Sosyal ortamlarda utangaç ya da gergin olmak ise bunun bir işareti sayılmıyor. Carrero Pinedo, tek bir olaya değil, tekrar eden davranışlara bakmak gerektiğini söylüyor.