Psikolojiye Göre Ghosting Yapan İnsanların Ortak Kişilik Özellikleri

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.04.2026 - 09:40

Her şeyin harika gittiğini sandığınız bir anda, karşınızdaki kişinin hiçbir açıklama yapmadan aniden buharlaşıp kaybolması... Tanıdık geldi mi?

Modern çağın en sinir bozucu ilişki problemi olan 'ghosting', çoğumuzu günlerce 'Ben nerede hata yaptım?' sorusuyla baş başa bırakıyor. Bu aniden yok olma halini sadece bir saygısızlık olarak kestirip atmak kolay; ancak işin perde arkası sandığımızdan çok daha derin.

Peki, bir insan neden en ufak bir yüzleşmeye bile katlanamayıp arkasına bakmadan kaçmayı seçer? Gelin, bu can sıkıcı sessizliğin ardındaki psikolojik gerçeklere ve o 'hayaletlerin' zihninde neler olup bittiğine yakından bakalım.

Psikolojiye göre ghosting (iletişimi birden kesme davranışı), modern dönemin en yaygın ilişki problemlerinden biri haline geldi.

Dijital çağın getirdiği bu fenomen; sadece romantik ilişkilerde değil, arkadaşlıklar ve iş ilişkilerinde de karşımıza çıkıyor. Uzmanlar, ghosting yapan kişilerin belirli psikolojik özelliklere sahip olduğunu ve bu davranışın hem yapan hem de maruz kalan taraf üzerinde derin etkiler bıraktığını belirtiyor.

Ghosting Yapanların Psikolojik Profili

Emory Üniversitesi'nden Psikoloji Profesörü Dr. Jennice Vilhauer'ın araştırmalarına göre, ghosting yapma eğilimi gösteren kişiler genellikle kaçıngan bağlanma stiline sahip bireylerdir. Bu kişiler çocuklukta tutarsız veya mesafeli bakım verici ilişkileri deneyimledikleri için, yetişkinlik döneminde yakınlık kurma konusunda zorlanırlar.

'Kaçıngan bağlanma stiline sahip kişiler, duygusal yakınlık gerektiren durumlardan kaçınmak için ghosting'i bir savunma mekanizması olarak kullanıyorlar.' – Dr. Jennice Vilhauer

Psikologlara göre, ghosting yapan kişilerin öne çıkan ortak özellikleri şunlardır:

  • Düşük Empati Kapasitesi: Karşı tarafın duygularını tam anlamıyla kavrayamaz ve genellikle kendi rahatlıklarını öncelerler.

  • Çatışmadan Kaçınma Eğilimi: Zor konuşmaları yapma, açıklama getirme veya karşılaşabilecekleri olumsuz tepkilerle yüzleşme konusunda son derece isteksizdirler.

Nörolojik ve Davranışsal Temeller

Beyin araştırmaları, ghosting davranışının nörolojik kökenlerini de açıklıyor:

  • Kaç-Savaş Tepkisi: Çatışma anında aktif hale gelen amigdala, bu tepkiyi tetikler. Kaçıngan kişilik özelliklerine sahip bireyler bu durumda genellikle 'kaçma' seçeneğini tercih ederek iletişimi tamamen keserler. Bu, onlar için en az enerjiye mal olan ve anlık rahatlama sağlayan çözüm yoludur.

  • Teknolojik Kolaylık: Modern teknolojinin sunduğu kolaylık bu davranışı pekiştirir. Eskiden birine ulaşmamak için çok daha fazla çaba gerekirken, günümüzde birkaç tıkla tüm iletişim kanalları kapatılabilmektedir. Bu durum, psikolojik eşiği düşürerek ghosting'i daha cazip hale getirir.

Ghosting'in Mağdur Üzerindeki Psikolojik Etkileri

Reddedilen tarafın yaşadığı travma, nörolojik düzeyde fiziksel acıya benzer tepkiler uyandırır. Beynin ağrı merkezi olan anterior singulat korteks, ghosting yaşandığında tıpkı fiziksel bir yaralanma durumunda olduğu gibi aktivasyon gösterir. Bu nedenle 'kalp kırıklığı' ifadesi sadece metaforik değil, gerçek bir nörolojik deneyimdir.

Dr. Vilhauer'ın çalışmaları, ghosting mağdurlarının özellikle belirsizlikle başa çıkma konusunda zorlandığını gösteriyor. İnsan beyni doğası gereği açık kalan durumları tamamlama (kapalılık) eğilimindedir ve açık uçlu durumlar yoğun stres yaratır.

'Ghosting, kişinin hikayesini tamamlayamamasına neden olur ve bu durum obsesif düşünceleri tetikler.'

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
