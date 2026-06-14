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Bu İşin Sonu Nereye Varacak? Bir Anaokulu Mezuniyetinde Çocuklara Kına Yakıldı

Bu İşin Sonu Nereye Varacak? Bir Anaokulu Mezuniyetinde Çocuklara Kına Yakıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.06.2026 - 14:27

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Geçmişte mezuniyet töreni yalnızca üniversitelere özgüyken şimdi anaokullarında bile mezuniyet törenleri gerçekleştiriliyor. Fakat bazen ortaya birbirinden ilginç görüntüler çıkabiliyor. Çocukların isteklerinden bağımsız veliler ve öğretmenlerin ortak kararıyla yapılan bu etkinlikler tepki çeken anlara da sahne olabiliyor. 

Bir anaokulunun yıl sonu mezuniyet töreninde, çocuklara yönelik düzenlenen geleneksel kına gecesi konseptli organizasyon sosyal medyada paylaşıldı. Minik çocukların ellerine kına yakılarak yöresel müzikler eşliğinde dönüldüğü anlar kısa sürede tepki çekti.

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Bu işin sonu nereye varacak?

Bu işin sonu nereye varacak?

Geçtiğimiz günlerde de birkaç öğretmen, mezun olan öğrencilerinden 'kurdele kesme' töreni ile ayrıldı. Mezuniyet gibi, önemli bir dönüm noktasının böyle dramatikleştirilmesinin öğrenciler üzerinde bırakabileceği olumsuz etkiler sebebiyle o öğretmenler de eleştirilmişti. 

Anaokulunda düzenlenen kına gecesi konseptli görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte, okul öncesi eğitimde bu tarz yetişkin odaklı geleneksel figürlerin yer alıp almaması gerektiği konusu binlerce kişi tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Pek çok kişi yetkili kurumların bu konuda bir önlem alması konusunda çağrıda bulundu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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