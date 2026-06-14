Bu İşin Sonu Nereye Varacak? Bir Anaokulu Mezuniyetinde Çocuklara Kına Yakıldı

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Geçmişte mezuniyet töreni yalnızca üniversitelere özgüyken şimdi anaokullarında bile mezuniyet törenleri gerçekleştiriliyor. Fakat bazen ortaya birbirinden ilginç görüntüler çıkabiliyor. Çocukların isteklerinden bağımsız veliler ve öğretmenlerin ortak kararıyla yapılan bu etkinlikler tepki çeken anlara da sahne olabiliyor.
Bir anaokulunun yıl sonu mezuniyet töreninde, çocuklara yönelik düzenlenen geleneksel kına gecesi konseptli organizasyon sosyal medyada paylaşıldı. Minik çocukların ellerine kına yakılarak yöresel müzikler eşliğinde dönüldüğü anlar kısa sürede tepki çekti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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