Bu İşin Sonu Nereye Varacak? Bir Anaokulu Mezuniyetinde Çocuklara Kına Yakıldı

Geçtiğimiz günlerde de birkaç öğretmen, mezun olan öğrencilerinden 'kurdele kesme' töreni ile ayrıldı. Mezuniyet gibi, önemli bir dönüm noktasının böyle dramatikleştirilmesinin öğrenciler üzerinde bırakabileceği olumsuz etkiler sebebiyle o öğretmenler de eleştirilmişti.

Anaokulunda düzenlenen kına gecesi konseptli görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte, okul öncesi eğitimde bu tarz yetişkin odaklı geleneksel figürlerin yer alıp almaması gerektiği konusu binlerce kişi tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Pek çok kişi yetkili kurumların bu konuda bir önlem alması konusunda çağrıda bulundu.