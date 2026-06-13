LGS Öncesi Güzel Dilekler Bekleyen Öğrencilere Minik Influencer'dan Beklenmedik Tavsiye

Yetişkinlerin dünyasında geleceği belirleyen büyük bir dönüm noktası olarak görülen bu sınavlar, küçük bir çocuğun gözünde sadece 'okul' denilen o sıkıcı rutinin bir parçası olmaktan öteye geçmiyor. Annesinin ısrarlı yönlendirmelerine rağmen pes etmeyen minik Lena, en sonunda içindeki büyük gerçeği itiraf ederek izleyenleri kahkahaya boğdu. Sınava girecek adaylara başarılar dilemek yerine doğrudan sistemin köküne hitap eden Lena, 'Bence siz de yarın okula gitmeyin, okul bence sınavlardan çok daha sıkıcı' diyerek son noktayı koydu.