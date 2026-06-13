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LGS Öncesi Güzel Dilekler Bekleyen Öğrencilere Minik Influencer'dan Beklenmedik Tavsiye

LGS Öncesi Güzel Dilekler Bekleyen Öğrencilere Minik Influencer'dan Beklenmedik Tavsiye

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.06.2026 - 17:08 Son Güncelleme: 13.06.2026 - 17:34

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Eğitim hayatının en stresli virajlarından biri olan büyük sınavlar kapıya dayandığında, evlerdeki o gergin havayı dağıtmak bazen hiç beklenmedik bir yerden gelen küçük bir hamleyle mümkün oluyor. Sınava saatler kala aileler çocuklarına moral vermek, onların motivasyonunu yüksek tutmak için her yolu deniyor. 

Sosyal medyada tatlılığıyla kalpleri ısıtan minik Lena'dan da sınav öncesi güzel dilekler göndermesi istendi. Annesinin 'Yarınki sınavda herkese başarılar' demesini istediği Lena, tamamen kendi fikrini savunarak videonun seyrini değiştirdi.

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"Bence siz de gitmeyin. Okul çok sıkıcı."

"Bence siz de gitmeyin. Okul çok sıkıcı."

Yetişkinlerin dünyasında geleceği belirleyen büyük bir dönüm noktası olarak görülen bu sınavlar, küçük bir çocuğun gözünde sadece 'okul' denilen o sıkıcı rutinin bir parçası olmaktan öteye geçmiyor. Annesinin ısrarlı yönlendirmelerine rağmen pes etmeyen minik Lena, en sonunda içindeki büyük gerçeği itiraf ederek izleyenleri kahkahaya boğdu. Sınava girecek adaylara başarılar dilemek yerine doğrudan sistemin köküne hitap eden Lena, 'Bence siz de yarın okula gitmeyin, okul bence sınavlardan çok daha sıkıcı' diyerek son noktayı koydu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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