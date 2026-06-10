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2 Yaşındaki Minik Kızın Sokakta Gördüğü Herkese El Sallayarak Selam Verdiği Anlar Kalpleri Isıttı

2 Yaşındaki Minik Kızın Sokakta Gördüğü Herkese El Sallayarak Selam Verdiği Anlar Kalpleri Isıttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.06.2026 - 12:25

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Çocukların kalbi, yetişkinlerin dünyasını tek bir gülüşle dağıtabilecek kadar saf ve hesapsız bir sevgiyle dolu. Onlar için sosyal statüler, dil bariyerleri ya da yabancılık kavramı henüz yok elbette. Sadece yürümeyi ve dünyayı keşfetmeyi öğrenen küçük bir adım, koca bir sokağın havasını anında değiştirebilir. Günlük hayatın koşturmacası, stresi ve geçim dertleri arasında kaybolmuş yetişkinler için bir çocuğun masumiyeti tüm havayı değiştirebilir. 

Küçük bir kız çocuğunun sokakta karşılaştığı her yabancıya içtenlikle el sallayıp selam verdiği anlar sosyal medyada beğeni topladı. Videoda minik kızın samimi enerjisi, etraftaki herkesin yüzünde istisnasız bir tebessüm oluşturdu.

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Videoda minik kızın hiç tanımadığı insanlara yaklaşarak selam vermesi ve el sallaması, sadece izleyenleri duygulandıran tatlı bir an değil, aslında insan psikolojisinin en temel ihtiyaçlarından birini tetikleyen bir durum.

Videoda minik kızın hiç tanımadığı insanlara yaklaşarak selam vermesi ve el sallaması, sadece izleyenleri duygulandıran tatlı bir an değil, aslında insan psikolojisinin en temel ihtiyaçlarından birini tetikleyen bir durum.

Psikolojide 'Sosyal Bulaşma' (Social Contagion) olarak adlandırılan bu fenomen, pozitif ya da negatif duyguların insanlar arasında hızla yayılmasını ifade eder. Özellikle çocuklardan gelen saf ve art niyetsiz yaklaşımlar, yetişkinlerin beynindeki koruma kalkanlarını ve savunma mekanizmalarını anında düşürür. Bir yetişkin bir çocuğa gülümsediğinde, beyinde ödül mekanizması olarak bilinen dopamin ve bağ kurma hormonu olan oksitosin salgılanır. Bu da stres seviyesini düşürür ve günün geri kalanında kişinin kendini daha mutlu hissetmesini sağlar.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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